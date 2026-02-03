El desesperado llamado de Griselda Siciliani a Luciano Castro tras la polémica del pasacalles

Pasacalle de Luciano Castro

Así las cosas, enfocada totalmente en el rodaje de Felicidades -la película que por estos días filma junto a Adrián Suar y elenco- en Buenos Aires, se supo que el pasacalles le cayó pésimo a Griselda al punto tal que en un ataque de furia llamó a Luciano ese mismo día, según informaron en Mitre Live.

De acuerdo a la información radial, furibunda por el asedio mediático que padece desde que estalló el engaño amoroso de Luciano hacia ella, Siciliani llamó a Castro para pedirle "que por favor no la expusiera más". "Según me cuentan desde su círculo cercano, ella siente que necesita, por el bien de su estado emocional, ponerle un cierre a todo esto", sentenciaron desde Mitre Live.

Pero eso no fue todo, porque en ese llamado trascendió que Castro le habría jurado y perjurado que él no había sido quien colgó ese pasacalles. Pero sucede que ese cartel contenía una frase íntima que la pareja manejaba como código interno: "Hasta el final", lo que dejaría expuesto una vez más al ex Jugate conmigo como autor intelectual de aquella maniobra para recuperar a la actriz, que claramente no dio el resultado esperado.

Qué dijo Sabrina Rojas de su exmarido Luciano Castro en medio del escándalo del pasacalles a Griselda Siciliani

Cuando parecía que Sabrina Rojas ya había agotado sus comentarios sobre Luciano Castro y el escándalo que rodea su última infidelidad —esta vez hacia Griselda Siciliani, su hasta hace días pareja—, la rubia volvió a sorprender con un comentario lapidario sobre el padre de sus hijos que dejó a todos boquiabiertos.

El momento se dio en pleno vivo de SQP (América TV), durante el debate sobre el polémico "pasacalles romántico" que Castro colgó el fin de semana en la puerta de la casa de Griselda. La intención del galán era recuperar a la actriz, y el cartel rezaba: “Te amo Griselda hasta el final. Te extraño mucho, Luciano”, mensaje que se viralizó rápidamente tras la publicación de Pepe Ochoa en redes.

En cuestión de minutos, la foto se volvió tendencia y volvió a colocar a Luciano y Griselda en el centro de la conversación pública, justo cuando Siciliani ha intentado que el asunto no se siga mediatizando.

Al abordar el tema en el programa, Sabrina no se guardó nada y definió a su exmarido sin rodeos como “un boludo”.

“Todo lo que va haciendo Lu yo ya lo sé, lo conozco hasta los huesos, pero esto me pareció un montón”, dijo la conductora interina de Sálvese Quien Pueda, dejando claro que si bien Castro rara vez sorprende, esta vez se pasó de la raya al ignorar la intención de Griselda de mantenerse alejada del escándalo mediático.

Con evidente indignación, agregó: “Si vos tenés a tu chica que te está diciendo que no quiere más líos mediáticos, vos le ponés un cartel así, yo salgo y le grito”. Y, apuntando a la lógica del actor, continuó: “No entiendo bien cómo conecta sus neuronas para pensar que esto era una genialidad, en algún momento tenés que hacer las cosas bien”.

Pero Sabrina no se detuvo allí. En un momento de casi vergüenza ajena, lanzó la frase que sintetiza su opinión sobre la situación: “Cuando veo esto, siento que me casé con un boludo. Se me viene la película de Adrián Suar, queríamos que él sea más interesante”.

Con su estilo directo y sin filtros, Rojas volvió a marcar la cancha y dejó claro que, pese al tiempo y los intentos de discreción, nada de lo que haga Castro pasa desapercibido para ella.