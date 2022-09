El desesperado pedido laboral de Jimena Barón que hizo público en su Twitter: "Quisiera volver a..."

Jimena Barón Tw trabajo.jpg El posteo de Jimena Barón pidiendo trabajo en el ámbito actoral.

"Quisiera volver a actuar y hacer de mala/villana y también quisiera hacer un documental tipo el de Will Smith para National Geographic que se mete en volcanes, sube montañas y se tira a nadar con monstruos. Estoy entrenada y no tengo drama en dormir en carpa etc. Gracias. Besos", posteó sin filtro Jimena.

Claro que las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. Si bien algunos la alentaron a enfocarse 100% en su carrera musical, como el usuario que le escribió "Ay Jimena seguí con la música BOLU** tenés que volver con un remix de la Cobra o otro animal bien venenoso tipo rana con tóxica... hablame al privado y tiro un par de letras"; otros la mataron con irónicos comentarios.

Mientras que uno disparó "Tengo entendido que dentro de poco sale un reality, donde te mandan a la selva por un año y tenés que sobrevivir. Si te copa...", otra le sugirió picante: "Y bueno habrá que empezar a levantarse temprano y tirar cv (Currículum Vitae)".

Respuestas Jimena Barón.jpg

La fuerte reflexión de Jimena Barón: "Me costó mucho darme cuenta"

En medio de su noviazgo con Matías Palleiro, Jimena Barón compartió una profunda reflexión en Instagram donde reflexionó al ver una serie y escuchar una frase que la marcó y la relacionó con su pasado sentimental tras su conflictiva separación del ex futbolista Daniel Osvaldo, padre de su hijo Morrison "Momo".

“Sabes que es lo qué pasa cuando decidís que estás para más? Recibís más”, comenzó su fuerte posteo en Instagram la actriz y cantante con imágenes del paisaje de Valle de los Lisos, Córdoba. "Dijeron ayer en una serie y me gustó, y hoy la recordé cuando me costaba subir y después podía un poco más", siguió profunda Jimena Barón.

jimena baron.jpg

"Cuando llegamos arriba, miré al rededor y me di cuenta que también me siento en otro lugar como persona, con mis vínculos, mi maternidad, mis tiempos, mis modos y sobre todo mi relación conmigo misma", remarcó. Y se sinceró: "Me costó mucho darme cuenta (y después aceptar) que estaba para más, sobre todo en el amor, como hija con mi viejo y en mi trabajo".

"Después de verlo y aceptarlo me costó mucho soltar las broncas, pero con bronca no se llega, se llega poniendo límites que suelen doler y tomando la decisión de que simplemente uno está para más. Y siempre para arriba, porque incluso cuando parece que no, se llega", cerró Jimena muy reflexiva.