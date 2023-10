El desgarrador mensaje de Darío Barassi por la enfermedad que atraviesa su madre: "Injusto es poco"

“Aún así acá estas, fuerte y sólida superando expectativas y fechas, en calma, tranquila, enojada y triste porque la vida una vez más es demasiado dura con vos. Estamos juntos, como siempre te gusto viejita hijera, ella y sus niños, fanática y protectora de sus críos”, agregó.

También el conductor se refiríó a cómo la familia atraviesa esta desgarradora situación: “Es que no la tuvimos tan fácil, ma. La unión hizo la fuerza. Ya de grandes, cada uno fue encontrando su vínculo, su manera y su espacio, pero siempre juntos, más ahora. Nadie quiere soltar, lógico”.

Barassi continuó: “Cuenta la leyenda que siempre para esta fecha te regalo solo seis rosas blancas con un cartel que versa 'una docena de rosas para la mejor mamá del mundo'. Una mentira piadosa que te divierte y te hace recordar la picardía de la primera vez que lo hice, con tan solo seis años. Nuestro código vieja, gracias por el humor picante, por la ironía, la complicidad y la empatía. Hice una carrera gracias a eso".

"Todo ahora es recuerdos. Pero que lindo es tener a donde volver vieja, hemos tenido una vida especial, complicada pero mágica. Es nuestro refugio vieja, espero que estés navegando por ahí. Yo lo hago, varias veces al día, me acuerdo de todo. Olores, gestos, texturas, miradas, sonidos, todo todo, está impreso e impregnado en algún lugar de mi cuerpo y alma. Juntos escribimos esa historia, juntos la repasamos ahora y juntos, de alguna manera, la mantendremos viva", expresó.

Y al final, Barassi manifestó: "Lo que te voy a extrañar no tiene sentido, pero como te dije recién, encontremonos cuando quieras navegando por esas aguas que conocemos. Eso nunca muere, y vos y yo las nadamos como nadie más puede hacerlo".

Darío Barassi conmovió a todos con un tierno gesto hacia su mamá: "Una vez en la vida hay que..."

Luego de ganar el premio Martín Fierro con 100 Argentinos Dicen (El Trece) a mejor programa de entretenimiento y juegos, Darío Barassi tuvo un emotivo gesto y le entregó la estatuilla a su mamá.

Al subir a recibir el premio en la ceremonia, Darío decidió dedicarle el triunfo a su mamá en medio de su discurso de agradecimiento. Y ahora, le dedicó emotivas palabras en su cuenta de Instagram. "Anoche Martin llegó a las manos debidas. Viejita. Una vez en la vida hay que dedicarle un premio o algo a una madre", comenzó diciendo en el posteo.

"No hay oficio con mayor entrega que ese. Y la mía, no es la excepción. Guerrera, libre, irónica, graciosa, rebelde, sensible, generosa y única. Mi vieja", describió el conductor de ¡Ahora Caigo! (El Trece) y continuó: "Fanática de Barassi conductor, público desde la primera hora de un joven Barassi actor, ponderadora de mis looks y mi corte de pelo, crítica de mi acelere y ácido humor".

Luego relató una tierna historia sobre el apoyo incondicional de su madre en sus comienzos y reveló: "En secreto junta las revistas en las que salgo y recorta notas de diario de papel, las guarda en folios en una carpeta azul que es mi color favorito".

"Por estos motivos, entre tantos otros, el fierro tenía un solo destino en esta oportunidad. Las manos de la mamá del gorito. Te quiero vieja", finalizó junto a una tierna foto de ambos sosteniendo el premio.