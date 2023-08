Las fotos de la exquisita decoración del cumpleaños de la hija de Darío Barassi

En otra de las fotos está la mesa en la que los chicos se sentaron a comer, también decorada con los mismos tonos.

Hace unos días, el humorista, a propósito del cumpleaños de Inés, subió un emotivo posteo que decía: "Budín mío. Los mejores jamones y cachetes del condado. La reina de la dulzura, los abrazos, los arrumacos y los besos sopapa. Hoy cumplís tu primer año y todo x acá es felicidad. Vos sos felicidad".

Emotivo posteo de Darío Barassi por el primer año de su hija Inés: "Con locura..."

Darío Barassi compartió en las redes un tierno mensaje por el primer año de su hija Inés, fruto de su amor con Lucía Gómez Centurión, con quien también tienen a Emilia.

En su cuenta de Instagram, el conductor abrió su corazón con un extenso y emotivo posteo dedicado a su hija más pequeña: "Budín mío. Los mejores jamones y cachetes del condado. La reina de la dulzura, los abrazos, los arrumacos y los besos sopapa. Hoy cumplís tu primer año y todo x acá es felicidad. Vos sos felicidad", comenzó.

"Tenés la sonrisa más gigante del mundo, y la carcajada más tímida que siempre va de menos a más. La ternura alcanzó una nueva definición con tu mirada. Esa boca tan Perfecta que alberga un sinfín de dientes gigantes que serán el festín de tu ratón Pérez en unos años", siguió.

Y destacó: "Tus pies de empanadas a los que les haría el repulgue día y noche son mi banquete cada mañana. Tus manitos calentitas y pliégudas son la caricia que siempre necesito".

"No sé que estoy escribiendo, la idea era hacer un posteo deseándote feliz cumpleaños y bajo esa excusa dejar plasmado eternamente todo mi amor hacia vos, pero no puedo más que describirte y babear mientras lo hago. Me tenés loco, me conquistaste, pensé q no tenía capacidad para amar a mas nadie en el mundo y apareciste y partiste todo al medio haciendo de este universo y de este hombre una mejor versión", remarcó.

Y siguió profundo: "Me descompone tu meneo con cualquier música o ritmo que suene, tus anocheceres de karaoke con el micrófono de voz de ardilla donde clavas unos agudos y unos solos dignos de denuncias vecinales. Cada vez que finjo un llanto corres a abrazarme y esa es tu descripción perfecta. SOS eso. SOS amable, tierna, compañera, dulce y atenta. Adicta a las harinas, gran dormilona, curiosa pero pancha, con personalidad marcada, con ritmo propio, única y distinta, bella morocha de piel color talco, copada, dueña del olor más rico del mundo, risueña, calma, serena y decidida".

"Hija ejemplar y hermana adorable. Inés, te amo. Con locura te amo. Para siempre te amo. Gracias x llegar, te estábamos esperando. Primer año cumplido. Que linda es la vida con vos. Festeja amor mío que de eso usted sabe!!! Por ahora no creo que puedas pensar tus deseos, igual olvídate que en mi listado de pendientes esta ocuparme de hacer real y posible todo lo que se te cruce por el corazón y la cabeza. Coma rica, baile mucho, estrene triciclo, grite y robe galletitas. Hoy es su día. Mañana y el resto de los días también, pero shhh ese es nuestro secreto. Te amo", cerró Darío Barassi.

