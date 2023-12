El desgarrador mensaje de Gladys, La Bomba Tucumana por la salud de su pareja: "Recen por él"

"Tenía un tumor que le estaba agarrando un órgano que era el riñón, encima es monorreno. Está haciendo su quimio con un montón de dificultades, desgraciadamente para nosotros. Fue durísimo porque está con un riñón que está fallando. Estamos rezando mucho", había explicado.

Ahora, este martes, a través de una historia de Instagram, la artista publicó un video para pedir que recen por Luciano luego de una intervención quirúrgica que le practicaron.

“Hola, amigos. ¿Cómo están? Bueno, en esta oportunidad, como ustedes siempre me acompañan y siempre estoy acá contándole mis cosas, les quería pedir a todos los que creen en Dios oraciones para Luciano. Es mi pareja y lo amo muchísimo”, dijo la cantante en el video que compartió.

"Él no está bien... en este momento está con respirador. Hago este videito porque mucha gente me ha preguntado. Confiando en Dios y en su cuerpo, para que él pueda volver a estar con nosotros, conmigo", expresó angustiada.

La dura confesión de Gladys La Bomba Tucumana: "Lo amo, pero no podemos estar juntos"

Hace un año, Gladys, La Bomba Tucumana revelaba que se había enamorado. La cantante contó en ese ,omento que el romance surgió en pleno verano, cuando ella se encontraba protagonizando la obra Cocodrilísima.

“Lo conocí cuando estaba haciendo temporada en Carlos Paz ”, indicó. Luego, dio detalles del hombre que conquistó su corazón. “Se llama Luciano Ojeda, es licenciado en Higiene y Seguridad y vive en Buenos Aires”, dijo.

Y ahora, invitada al ciclo Secretos Verdaderos que conduce Luis Ventura por América TV, la intérprete de “La pollera amarilla”, anunció que se separó pero que sigue enamorada de Luciano.

“Nunca sentí esto que siento por él, pude desnudarme y decir por primera vez que me enamoré. Nunca pensé que me iba a pasar esto, se lo atribuyo a Dios, que yo aparecí en su vida para algo y él también. Estuvimos juntos nada más que un año pero me enamoré”, manifestó la cantante.

En otras de las frases contó que los sentimientos son mutuos, pero hizo una llamativa confesión, tal vez dándole crédito a aquel rumor sobre la situación familiar de él.

“Amo profundamente a un hombre, sé también que él me ama, pero no podemos estar juntos. Este fue un amor diferente, maduro a pesar de que él es más joven que yo. Él fue mi gran amor y va a serlo siempre. La verdad es que hay una razón por la que nos separamos, pero no quiero decirla, es muy dolorosa”, concluyó sobre el tema.