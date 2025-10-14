La compleja situación que enfrenta Martín Migueles tras blanquear su romance con Wanda Nara

"Personal trainer", dijo Laura Ubfal. “Puede haber sido su profesor, le pudo haber enseñado en el gimnasio”, aportó Gonzalo Sorbo, pero su compañero comentó: “¿Profesor de qué? Dale Gonzalo...”.

“El tema es asó: él es amigo de Pichirilo, el ex marido de Jesica Cirio”, agregó Karina Iavícoli. Y Sposato comentó al respecto del vínculo de Martín Migueles y Elías Piccirillo, quien está preso en el penal de Ezeiza desde fines de marzo.

“Amigo y socio porque están los dos anotados en esa agencia. Está inscripta (la agencia), entre otras personas, con ellos dos”, comentó el periodista.

Iavícoli cerró contando otro dato de la nueva pareja de Wanda Nara: "Supuestamente la casa donde vive Migueles se la alquilaría a Piccirillo y en su momento cuando se conocieron era porque él tenía una marca de ropa donde Wanda era la modelo. A ella no la vi posando, él la habría contactado para que sea su modelo, capaz se enamoraron ahí".

La primera foto oficial de Wanda Nara y Martín Migueles juntos

Wanda Nara subió una foto con Martín Migueles desde Misiones durante el fin de semana y confirmó el romance después de los rumores que los vinculaba hace varias semanas.

La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) replicó una selfie subida por el propio Migueles en su cuenta de Instagram, dando cuenta del buen momento que atraviesan juntos. En la imagen, ambos aparecen sonrientes, sentados y relajados compartiendo un momento íntimo.

El detalle que selló la confirmación fueron dos corazones rojos que acompañaron la imagen. La postal fue tomada en un hotel del litoral argentino, donde Wanda Nara viajó con sus hijas para aprovechar el fin de semana largo por el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

En las últimas semanas, el vínculo entre Wanda Nara y Martín Migueles se volvió más evidente y fueron vistos varias veces en público aunque aún con recaudos para no exponerse.

Migueles primero observó un partido de la Selección Argentina con Wanda en el estadio de River por las Eliminatorias y después la acompañó a los Premios Martín Fierro de Televisión 2025. Luego la siguió en su viaje a Uruguay y hasta compartió momentos con Maxi López, el ex marido de Wanda.