El devastador gesto de Furia con Florencia en Gran Hermano y un contundente dato que la complicaría

“¡Chau Furia! ¡Pero saludame!”, le dijo la joven de Lomas de Zamora. A lo que la respuesta de Furia fue más que fría y a distancia: “Chau, nos vemos afuera. Disculpá", le dijo, ante un gesto de la flamante eliminada con sus manos que dejaba en claro que no le gustó nada eso que hizo.

En tanto, en el afuera se conoció un dato que enciende las alarmas sobre el real apoyo que tiene la tatuada en el exterior, además del porcentaje mínimo de diferencia entre Flor y Furia en la última definición telefónica.

Florencia obtuvo el 41,3 de los votos contra el 39,2 por ciento de Furia y el 19,5 obtenido por Nicolás Grosman, en una definición más que pareja.

En los últimos días, Juliana registró una importantísima reducción de seguidores en su cuenta de Instagram, lo que podría derivar en una próxima eliminación del reality.

"Siguen bajando los seguidores. Ayer Furia se dio cuenta que perdió fuerza?", se observó la cuenta en X del ciclo LAM.

furia gran hermano seguidores de instagram.jpg

La dura aclaración en la cara de Santiago Del Moro a Mauro Dalessio en Gran Hermano: "Bardeaste"

Luego de la picante queja de Mauro Dalessio con la producción de Gran Hermano 2023, Telefe, donde sostuvo que no se vio al aire algunos mensajes personalizados que había dejado para sus ex compañeros de casa, Santiago del Moro le contestó al aire en plena gala.

“Vi pasar mi saludo al final, pero fue el general. Yo había hecho uno personalizado para un par de jugadores y no lo pasaron”, comentó el ex rugbier desde sus redes sociales.

Santiago Del Moro no dejó pasar ese comentario y encaró directamente al muchacho de Villa Urquiza presente en la tribuna, quien lo escuchó atentamente.

“Vieron que Furia le preguntaba a Bauti si le gustaría que entrara Denise una noche. Yo creo que ella lo que está también pidiendo es que entres vos, Mauro”, comentó el conductor. Y Mauro respondió: “Pará, ¿no quieren que entre? Entro y le digo que ya no está más conmigo y listo”.

“El otro día bardeaste por redes, te voy a explicar lo que pasó. Hubo muchos segundos mensajes que no salieron. De hecho, el tuyo es uno de los que no salió. ¿por qué no salió? te lo explico. Los mensajes los ve el psicólogo, los mensajes que podían alterar el funcionamiento de la casa no se pusieron al aire”, le indicó Del Moro a Dalessio.

