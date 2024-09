El divertido comentario de Mirtha Legrand al ver la nueva sonrisa de L-Gante

Más adelante, Mirtha le consultó cuánto le costaron los dientes. "Creo que 500 cada uno", sostuvo. "¡¿500 dólares cada uno?! Ah, carísimo", opinó Mercedes Ninci, quien también se encontraba en la mesa.

La conductora también acotó: "¿Vos no tenías unos de oro adelante?". "Tenía, pero como ahora tengo la dentadura diferente, los tengo que moldear otra vez. No me di cuenta de eso", le respondió.

Horacio Cabak, otro de los comensales, le sugirió sobre su flamante dentadura: "Ahora no te pongas nada. Los tenés hermosos, nene. Dejalos que se vean". "Los dejaré de regalo para alguien especial", dijo L-Gante.

Antes, le mencionaron la crítica de Alex Caniggia sobre sus nuevos dientes y el cantante aprovechó para responderle: "De la nada, Alex Caniggia me empezó a criticar, no sé si lo estuvieron viendo... yo recordé cómo tenía los dientes él cuando apareció por estos lados".

Alex Caniggia se burló de la nueva dentadura de L-Gante y el cantante le respondió con todo

A casi dos años del primer enfrentamiento, cuando el hijo de Mariana Nannis se burló de la música de Elian Valenzuela, Alex Caniggia y L-Gante no dejaron de chicanearse cada vez que han podido. Y ahora el mediático mellizo arremetió picante denostando la nueva dentadura del artista urbano.

Este nuevo enfrentamiento comenzó cuando el hermano de Charlotte usó su programa de streaming en Carajo para picantearlo. “¿Vieron que L-Gante se puso los dientes baratos? Pero no la hizo completa: si querés estar más facha -porque sos horrible, simio-, hacete la jeta. Pero ya sabemos cómo dice el dicho: aunque la mona se vista de seda, mona queda”, disparó altivo.

Claro que no pasó mucho tiempo para que ese burlón comentario llegase a oídos de L-Gante, quien no dudó en responderle con todo. Fue a través de una Instagram Storie donde se dirigió directamente al hijo de Claudio Paul. “Alex Caniggia, a quién querés descansar si cuando fuiste a lo de Tinelli por primera vez tenías los dientes peor que yo, boludo. Encima te dejás descansar por un poco de fama. Chau”, disparó letal.

Y como era de esperar, la cosa no quedó allí ya que Caniggia apeló entonces a su feed para compartir nuevamente su burla, a la que le agregó la frase "Aunque el mono se vista de seda, mono queda”. Y como L-Gante no se achica, volvió a responderle con una clara chicana a través de los comentarios del posteo del mellizo: “Cuando seas mi cuñado no te quejes”.

En tanto, no conforme con ello, desde sus historias virtuales Valenzuela arremetió irónico, con la imagen de Alex: "Aunque el cheto se vista de turro CHETO QUEDA". Así las cosas, está claro que esta guerra continuará...