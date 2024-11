El dramático momento que vivió Damián de Gran Hermano 2023 y que casi le cuesta la vida

“Esto pasó el fin de semana pasado que hubo una fiesta de Halloween. Yo a este boliche voy todos los fines de semana, y fui el sábado pasado con un grupo de amigos, entre ellos, gente conocida del medio”, precisó el joven.

Para dar contexto de la situación, mencionó: “La gente estaba muy alborotada y son muy cholulos, se te tiran encima, piden foto, no lo digo por mí, sino por la gente del medio que había. A las 5 de mañana, se acerca un tumulto de gente a pedirnos fotos y estaban medio pasados de copas. Se puso un poco densa la cosa porque empezaron a manotear, me quisieron meter la mano en el bolsillo, y yo me había puesto un poco incómodo”.

“Nos fuimos rápido del lugar, y al rato nos vuelve a seguir la misma manada de gente a otra esquina. Nos sacamos foto con todos los chicos, nos quedamos un rato largo, y veo que se acerca un pibe de entre 28 y 30 años, que viene con cutter en la mano”, recordó.

Fue en ese momento, que pasó lo peor. “Me tira el cúter sobre la cara, yo pongo el brazo, y ahí es cuando me corto en el brazo derecho, abajo del codo. La realidad es que me tendrían que haber cosido. Yo no quise porque me iba a privar de un montón de cosas, pero me lo sanitizaron bien y me lo pudieron pegar”, contó.

Por último, confirmó que no elevó la causa a la policía, y explicó: “No hice denuncia porque no pude identificar a la persona, no lo pude encontrar después de lo que pasó. Y al boliche no lo quiero denunciar porque es gente conocida mía, amigos de hace años”.

Damián Moya

El jueves el periodista Fede Flowers dio a conocer en Gossip (Net Tv) la preocupante noticia del mal momento que vivió el ex participante de Gran Hermano (Telefe), Damián Moya, en un boliche de Buenos Aires.

El joven conocido como Damncer, ingresó a la casa como parte de la segunda camada en la edición 2023-2024, y luego de su participación en el reality tuvo un amorío con su compañera, Florencia Cabrera.

Damián Moya GH.jpg

“La verdad que la pasó muy mal. Fue un corte tremendo, fue grande. Él estuvo el finde semana en un boliche de la zona de Ramos Mejía con unos amigos”, comenzó contando Flowers.

Luego, agregó: “Iba caminando y dice que sintió como un ardor en el brazo. Cuando se dio cuenta, estaba todo el brazo lastimado, apuñalado. Es lo que me dice él, de la nada”.

Embed

“No quiso puntos. Fue muy profunda la herida, lo pegaron con la gotita básicamente. Un episodio confuso”, explicó el periodista en cuanto al tratamiento médico.