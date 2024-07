El durísimo posteo de Gianinna Maradona fulminando a Matías Morla por el escándalo de los alfajores del Diez

Así, desde sus Instagram Stories Gianinna Gianinna denunció que la polémica que rodea a la golosina es una pantalla para evitar hablar de lo que realmente importa: la muerte de Diego Armando Maradona.

“Basta con mis tías y con los alfajores con mi apellido, todo pantalla. Ojalá antes de exponerlas a una nota en la TV, les expliquen por lo menos por qué están ahí sentadas Eso es respeto y empatía. Todo lo que sea un negocio de Morla y compañía, para mí, es un aporte a los asesinos de mi papá”, escribió la hermana de Dalma en defensa de las hermanas de su padre deslizando que estarían siendo manipuladas por el letrado para facturar gracias a los dichosos alfajores.

Claro que eso no fue todo, ya que también agregó claramente enojada: “Recuerden el audio donde Vanesa Morla le pide el porcentaje del suelo al doctor Luque. Ni olvido ni perdón, no es un simple alfajor. Fin”.

En tanto, y como para apoyar a su hermana, ni bien Dalma Maradona leyó el filoso mensaje de Gianinna, no dudó en republicarlo desde du red social.

El tierno gesto de Gianinna Maradona con Dieguito Fernando: "Hasta en los peores momentos"

En Socios del Espectáculo (El Trece), estuvo como invitado Mario Baudry, abogado y pareja de Verónica Ojeda, quien habló del vínculo de Dieguito Fernando con sus hermanas, Dalma y Gianinna Maradona.

“Dieguito está con un tratamiento psicológico. Tiene un tema en el habla, y esto lo afecta mucho porque tiene 11 años y hoy ve todo, escucha todo, va a la escuela y los chicos le cuentan”, comenzó contando el letrado sobre el hijo del astro del fútbol y Ojeda.

Y reveló: “Su descargo en el psicólogo es el tema del juicio de su papá, y lo que le cuesta ser Maradona, porque es chiquito”. “Él no tiene vida de nene, o sea no puede ir a jugar a una cancha como los demás nenes, no puede estar en la bicicleta como los demás nenes, porque la gente lo para, y como es tan parecido a Diego lo identifican”, explicó.

Por otro lado, se refirió a la relación de Dieguito con Gianinna. “Habla con Gianinna, lo llama”, aseguró Baudry en el ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Acto seguido, remarcó sobre la ejemplar actitud de Gianinna: “Lo llama hasta en los momentos de máxima pelea familiares internas, que no tenían nada que ver con plata, como en toda familia. Lo que pasa es que con los Maradona sale afuera”.

Sin embargo, el vínculo con Dalma es distinto. “Con Dalma no tiene relación, pero no tiene por qué tenerla. Son etapas de la vida que se dan solas. Cuando Dieguito tenga 15, que Verónica ya no esté y ya no esté representándolo, se van a comunicar solos. Son temas familiares”, cerró el abogado.