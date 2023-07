El emotivo mensaje de Ezequiel, el hermano de Silvina Luna: "Ella pelea con..."

En este sentido, su hermano Ezequiel, quien la acompaña en todo momento en la clínica junto a otros familiares directos, difundió un mensaje de agradecimiento a los medios y la gente por todo el afecto enviado a la familia.

"Ella pelea con todas sus fuerzas sostenida por nuestro amor, el de todos ustedes (con sus permanentes mensajes de recuperación) y la impecable labor del cuerpo médico y personal de salud del Hospital Italiano, para quienes no alcanzan nuestras palabras de agradecimiento”, decía el mensaje que Ezequiel pidió agregar al último parte médico, difundido el 3 de julio.

El mismo se distribuyó a los medios el lunes por la noche e indica que "no se encontraron nuevas complicaciones en los últimos estudios" y que "continúa con asistencia respiratoria mecánica". Se agrega que Silvina "está despierta y con signos vitales estables".

Quién es Ezequiel, el hermano de Silvina Luna que se ofreció a donarle un riñón

Silvina Luna reveló el gran gesto que había tenido su hermano, Ezequiel, al ofrecerse como su donante de riñón. La modelo estaba teniendo serias consecuencias en su cuerpo tras pasar por las manos de Aníbal Lotocki y realizarse una cirugía estética hace más de diez años que le dejaron secuelas.

En charla con Catalina Dlugi en radio a fines de mayo, Silvina Luna agradecía los mensajes de apoyo constantes de la gente y admitió que su hermano se ofreció para ser donante, en un gran gesto de amor.

“El miedo lo enfrento con amor. Con amor a mí misma y haciendo todo lo que la vida me propone hoy. En ese sentido estoy tranquila, porque soy una buena paciente, quiero estar bien y quiero seguir viviendo. Después, me nutro del amor de los amigos y de la familia. Eso es clave; tener tu grupo de contención", explicaba Silvina Luna.

Y agregó: "También es increíble la cantidad de personas que se ofrecen a donar sus órganos altruistamente. No solo directamente a mí... ‘Tengo la necesidad de ayudar a alguna otra persona’, me dicen. Lo que pasa es que se habla muy poco sobre esto... Primero hay que saber que podemos vivir con un solo riñón".

"Para ser trasplantado, antes te hacen todo tipo de estudios, y lo mismo ocurre con la persona que se ofrece como donante. Y si hay alguna posibilidad de que alguno tenga problemas más adelante o de que el procedimiento puede poner en riesgo su salud, no lo van a hacer. Lo que ocurrió con Jorge Lanata, por ejemplo, es que su exmujer, Sara Stewart Brown, donó un riñón, pero no era compatible. Entonces, se hizo una donación cruzada”, explicó la modelo.

Y cerró: “Familiares míos se ofrecieron a donarme un riñón... Todavía falta y no me quiero adelantar. Primero tengo que estar en la lista del Incucai. Una de las personas que se ofreció fue mi hermano, pero a mí todavía me da cosa hablarlo... Yo sé que él está ahí, pero todo depende de muchas cosas y quiero ir paso a paso”.