El encuentro cara a cara de los hijos de Diego Maradona

En el programa A la tarde, América Tv, Luis Ventura contó un dato revelador: por primera vez se juntaron los hijos de Diego Maradona, encuentro tuvo lugar en la localidad de Beccar y que fue para abrir los containers y bauleras con los elementos personales del Diez que quedaron a resguardo tras su muerte.

“En ese lugar están las bauleras y los containers con todas las pertenencias que quedan en la Argentina de Maradona”, explicó el periodista.

“Está Diego Júnior, que llegó a la Argentina, era la pata que faltaba, Dalma, Gianinna, Jana y Diego Fernando representado por Verónica Ojeda”, detalló Ventura.

Y cerró: “Todos juntos, no sé si hay foto, pero para repartirse los bienes de Diego que están en Beccar”.

El fuerte reclamo de Diego Maradona Jr. para Dalma

Diego Maradona Jr. vino a la Argentina junto a su pareja, Nunzia Pennino, y sus hijos, Diego Matías e India Nicole.

El miércoles, el DT de Napoli United se reencontró con su hermano, Dieguito Fernando, fruto de la relación de Maradona con Verónica Ojeda.

Después del almuerzo con el pequeño, Diego Jr. habló con Intrusos y fue contundente al referirse al vínculo con Dalma Maradona.

"¿Por qué no están Dalma y Gianinna?", le preguntaron al hijo de El Diez. "¿Por qué no le preguntan eso a ellas eso?", retrucó el DT y comentó que Dalma tuvo una actitud, que lo decepcionó muchísimo.

"Dalma fue a Italia y no me llamó", señaló. En ese sentido, Diego Jr. descartó un encuentro con su hermana. "No veo por qué yo ahora la tendría que llamar", sentenció.