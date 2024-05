El enojo de Pedro Alfonso al enterarse que Paula Chaves no estará en Bake Off: "Dolió"

"Dolió en el sentido que era un programa que ella disfrutaba hacer. Era un poco lógico porque hace un tiempo que no estaba contratada por ellos así que un poco se veía venir", aseguró el actor en una nota para Intrusos (América).

Luego le preguntaron si había alguna molestia con Wanda y pero él explicó las cosas pasaban por otro lado. "Cero, además Wanda es de Telefe. El tema era no hacerlo ella, después quien sea es lo mismo. Dolió eso y enterarse así de la nada", respondió.

"Yo creo que ellos sabiendo mucho de esto, sabían que iba a hacer un ruidito. Entonces, capaz, avisarle antes hubiese para mi sido lo más prolijo. También es porque había buena relación con ella, y creo que la hay. Yo opinó como marido y corriéndome de como es todo esto", continuó.

Y concluyó: "Yo me enojé más que ella, se me salió la chaveta un poquito, pero porque la vi medio angustiada. Y me parece lógico, cuando a uno le gusta hacer algo y no lo vas a hacer más, te molesta y está bueno decirlo".

La angustia de Paula Chaves al ser desplazada de Bake Off: "Me duele"

Hace unos días salió a luz una polémica interna en Telefe ya que tendrán un nueva edición de Bake Off pero sin Paula Chaves, quien estuvo al frente de tres ediciones del reality. En su lugar, la conductora será Wanda Nara y esto dejó un sabor amargo en la modelo.

Por esa razón, las cámaras de LAM (América) fueron en busca de Paula y la misma se sinceró frente a lo que sintió con este sorpresivo cambio.

“Me dolió. Quise usar otra palabra porque me duele, pero también entiendo la situación. Me dolió parece que es desde un lado de enojo pero no estoy enojada ni mucho menos. Es un proyecto que hice tanto tiempo, me encantó hacer y marcó un montón en mi vida y carrera", confesó.

paula chaves bake off.jpg

Y agregó: "Voy a estar eternamente agradecida a Telefe por la oportunidad que me dio pero obviamente es triste. Entiendo la situación del canal, que ya tenía contratada a una producción, a una conductora, que iban a hacer un formato que no se pudo como Master Chef y terminan haciendo Bake Off con todo el equipo contratado. Es lógico, laburo hace muchos años en esto".

Por último, hizo una evaluación personal y reconoció: “Yo creo que lo hice bien, la pasé muy bien haciéndolo y me divertí. Siempre fueron palabras lindas tanto del canal como la gente y los medio así que yo soy la que puedo decir si no estoy porque no gustó mi trabajo o por esto de que hay cosas contratadas".