El especial motivo por el que Barby Silenzi y El Polaco pasaron juntos el domingo

En el lugar, ambientado con decoración del cerdito Peppa Pig (@tipi.fest), que organizó Debi Barrientos, hubo una banda de música a la que se sumó El Polaco para cantar sin dudarlo, y cantó algunas cumbias.

Entre los invitados estuvieron Celeste Muriega y su novio Christian Sancho. Hubo baile, un sector especialmente decorado por @lalalandfiestas, en una pista con luces muy llamativa, regalitos y mucha diversión en una tarde que pasaron en familia pese al frío.

Karina La Princesita y El Polaco, ¿pueden volver como pareja?

Hace unas semanas, Karina La Princesita estuvo presente en el festejo familiar de cumpleaños de El Polaco número 35. Ambos tienen una hija en común, Sol, que está a punto de cumplir 15 años.

Lo cierto es que en una nota juntos para LAM, América TV, los cantantes de cumbia fueron consultados si volverían a estar otra vez juntos como pareja dado que ahora vienen ambos de separarse.

"Es imposible, y ya lo sabemos. Es más, por eso estamos haciendo la nota”, le contestó Karina La Princesita al notero. "Donde hubo fuego...", le remarcó el cronista. "En este caso quedó olor a quemado", dijo ella. "Carbonizado", agregó entre risas el cantante.

“¿Vos volverías con una ex pareja?”, insistió el cronista de LAM con El Polaco. “Paremos”, interrumpió Karina, y agregó: “Con Barby (Silenzi) te vivís peleando y después volvés. Es ex y volvés”.

“Pero vos ya volviste con ex, ¿o no? Sí, él volvería con ex. Yo volvería con un ex, y él volvería con una ex. Pero si a lo que vos estás queriendo llegar es a si nosotros, que somos ex, volveríamos, la respuesta es ‘no’”, agregó contundente la cantante, quien además aseguró que sigue enamorada de Nico Furman, con quien terminó la relación hace poco.