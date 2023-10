El extravagante regalo que le hizo Fernanda Sosa a Marcelo Tinelli en el Bailando 2023

Marcelo abrió el regalo y se probó los extravagantes anteojos de sol que le obsequió Fernanda. "Pensé que había champagne y caviar, dije 'esta noche lastro', pero no", lanzó.

Embed

"Me falta la moto", opinó el conductor con los anteojos puestos. "Usted vive en Miami, ¿se usan estas cosas?", le preguntó Tinelli a la uruguaya. "Sí, se usan mucho para la playa", le respondió. "Ah, yo me lo pensaba poner a la noche si salía a un boliche. Yo llego a ir a la playa así se me cag... de risa", aseguró.

La participante, que practica meditación, le regaló al jurado un cuarzo para cada uno. A Marcelo Polino le llevó el cuarzo transparente que es para la protección. A Moria Casán le dio un cuarzo negro que también es para la protección y la envidia. A Pampita le regaló uno rosa, que es para el amor y la familia. Y a Ángel de Brito le dio uno azul, que es para la comunicación.

marcelo tinelli bailando .jpg

La firme aclaración de Marcelo Tinelli ante los rumores de romance con Milett Figueroa

Desde que debutó con el Bailando 2023, Marcelo Tinelli se mostró muy atento con la modelo y actriz peruana Milett Figueroa. Incluso, algunas voces en el certamen apuntaron a la peruana por su simpatía con el conductor.

En las últimas horas, la periodista Mercedes Ninci afirmó que el animador estaba disfrutando de unos días de relax en Punta del Este con la figura de la competencia de las noches de América.

Embed

“Tu jefe está de luna de miel, sí. Marcelo Tinelli está de luna de miel en Punta del Este, eso no sería ninguna novedad, obvio. ¡Está con Milett Figueroa en Punta del Este, en su casa!”, aseguró en una nota con Marcelo Polino en Polino Auténtico (Radio Mitre).

Ante esa versión, Marcelo Tinelli subió un video en su cuenta de Instagram, en el cual se mostró junto a su primo Luciano El Tirri. El conductor confirmó que está en Uruguay, pero solo, sin la compañía de ninguna mujer.

"Estamos solos con El Tirri, tranquilos, no sé qué están diciendo.... les mando un beso gigante. Esta es la realidad. Me encanta disfruta de tiempo con mi primo, a quien amo profundamente. La estamos pasando muy bien", fue el contundente mensaje del animador.