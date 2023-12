El extremo cambio de look de Tini Stoessel que enloqueció a sus fans

Tini Stoessel rubia 1.jpg

Impactados por tan radical cambio, casi un millón de fanáticos reaccionaron ante la renovación de Tini. Si bien muchos le dieron sus likes y le dejaron los más amorosos mensajes de aprobación; hubo otros tantos que no dudaron en hacerle saber su rotunda desaprobación.

"Hermosa", "Bella", "Qué cuerpa qué rostra y qué pela" , "Me hace acordar a la reina blanca de Alicia en el país de las maravillas", "Cagada te hiciste tini" o "Hace tanto me dejó de gustar, perdió genuinidad no sé. Es otra", son sólo algunos de los más de 9000 comentarios que recibió en cuestión de horas.

El contundente gesto de Tini Stoessel con Rodrigo de Paul tras su misterioso saludo en Brasil

Desde hace algunas semanas, se instalaron rumores de reconciliación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. Es que, luego del partido de la Selección argentina en Brasil, él le mandó un saludo “a una persona muy especial” y surgieron todo tipo de versiones.

En tanto, luego se conoció que la cantante empezó a seguir al futbolista en Instagram y él también lo hizo con ella. “Ahora se siguen”, mostró Pochi, la influencer de Gossipeame, junto a una captura de pantalla que comprueba el acercamiento entre De Paul y Stoessel.

Por esos dos indicios, en las redes sociales empezaron a especular que Tini y Rodrigo habrían vuelto a darle una oportunidad al amor.