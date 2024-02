El feroz descargo de Rocío Marengo tras recibir duros comentarios de los haters

Ante las críticas, Marengo decidió publicar un descargo. "Hola hola! Cuanto debate! Rapidito porque realmente creo que es claro y fácil de explicar! Familia? Es la que forme! Quizá no es la que forman algunos, 'mamá, papá e hijos!' Pero tengo una familia hermosa que forme y alimento día a día, con amor y tiempo", comenzó diciendo.

"Tema hijos lamentablemente para que dejen de especular y tirar mierda tengo que decirles que todos los días con Edu deseamos ser padres juntos, pero no llega! Dios lo manda y quizá no es el momento por ahora", siguió.

Marengo le pidió a sus seguidores que traten de evitar juzgar al otro. "Besos y tratemos todos de #empatizar con el otro. Desde afuera no se sabe el adentro de cada pareja y familia. No sean malos que la vida pasa rápido y no nos llevamos nada más que lo vivido. Mucho amor y felicidad a todos", cerró.

El explosivo descargo de Rocío Marengo contra Pamela Sosa y Aníbal Lotocki: "Caradura"

Luego de la terrible noticia por la muerte de Silvina Luna, el repudio hacia el polémico cirujano Aníbal Lotocki es cada vez más grande. El cuestionado médico está acusado de mala praxis por la muerte de la ex Gran Hermano, entre otros tantos damnificados.

Ahora varios famosos también cuestionaron a Pamela Sosa, la expareja de Lotocki, porque ella cuando salía con el cirujano lo había recomendado. Rocío Marengo fue una de las que se pronunció en contra de la modelo.

Este miércoles, en sus historias de Instagram, Marengo, indignada, publicó su descargo: "¡Qué caradura! ¿Hasta cuándo vas a seguir colgándote? Muchas de las víctimas llegaron a tu ex por vos, Pamela Sosa".

"¡Arruinaron cuerpos, vidas y familias! ¿Cómo la prensa le sigue dando pantalla? ¿Por qué no habla la gente que tiene que hablar? Médicos, colegio de médicos, Justicia, abogados, ¿dónde están?", se preguntó la rubia enojada. Y agregó: "Justicia por Silvina y todas las víctimas".

La semana pasada, Rocío también había hecho un fuerte posteo contra el cirujano y su ex: "De nada sirvió ponerme en contra de todas... Él siguió operando. Siguió destruyendo vidas, familias, cuerpos...".

"Él era promocionado por mediáticas y por ellas llegó a mucha gente inocente a su consultorio/departamento (porque operaba en departamentos). Las mujeres que lo promocionaron, ¿fueron cómplices? ¿No sienten culpa? Yo no les creía antes tampoco les creo ahora", había escrito.