El fuerte descargo More Rial contra la pareja de Facundo Ambrosioni: "La mamá soy yo"

Luego, se refirió a Camila y disparó: "Hablando de la mosquita muerta, la mujer del progenitor, lo que tengo para decir es que si quiere ser madre que se haga un hijo. No estoy en contra de que cuide a mi hijo o que lo quiera, porque cuando lo hacía de corazón, toda la mejor".

"Fue hasta a una ecografía mía. El problema fue cuando comenzó a mear afuera del tarro, yo no soy ninguna pelotud... La mamá de Francesco y Amadeo soy yo, le guste a quien le guste, no lo va a cambiar nadie. Ni una chica pasajera ni una novia, las opiniones que se las pasen por donde quiera", siguió.

Además, aclaró: "No me afecta en nada los comentarios, pero si salgo a hablar, porque como se dignan a hablar tanto. Es fácil mantener un nene cuando te pasan plata. No tengo nada más para decir, y acá el que mantiene a Francesco es mi padre".

Después de haber sido noticia recientemente por la guerra judicial que su ex, Facundo Ambrosioni, pareciera haber ganado en primera instancia al haber logrado fijar la residencia de Francesco en Córdoba con él, por estas horas Morena Rial logró reencontrarse con él y así presentarle a su hermanito Amadeo, fruto de su actual relación con Matías Ogas.

“Amores de mi vida, por fin juntitos. Mamá los ama para siempre. Mis chinitos del amor”, escribió Morena en su feed de Instagram junto al más tierno de los videos donde se los ve a tres juntos.

Lo cierto es que unos 10 días atrás, Ambrosioni anunció y celebró a través de sus redes sociales la resolución judicial que hizo lugar a su pedido para que Francesco viva de manera permanente en la provincia serrana junto a él, donde el nene concurre al jardín y ya tiene ya establecidas sus actividades diarias.

En tanto, si bien por el momento Morena todavía tiene pendiente resolver el tema de una vivienda fija, lo que facilitó a su ex conseguir la residencia de Francesco junto a él, el pasado 7 de octubre dio a luz a Amadeo y tras un mes logró por fin reunir a sus dos hijos.