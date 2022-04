El fuerte relato de Febe Bal tras el grave accidente en Brasil: "Podía haber muerto"

El propio actor se mostró en las redes recostado en la camilla de la ambulancia que lo trasladaba desde la isla Paraty hasta Río de Janeiro para que pudieran operarlo.

"Tengo un ángel que me cuida, de eso no hay duda. Las últimas horas son de película. Estábamos en paraty, un lugar hermoso de Brasil a 250 km de río de Janeiro, cuando me subí a un paramotor (es un parapente pero con motor y ventilador enorme) para grabar un vuelo para @restodelmundo13 pero las cosas salieron mal. Al despegar parece que la combinación de una ráfaga con un pozo de la tierra hizo que el vehículo pierda equilibrio y terminamos volcando. Creo q si buscas aventuras estas propenso a que estas cosas puedan pasarte", precisó Fede en sus redes.

"Tengo una fractura expuesta en el antebrazo izq, muchos golpes por todo el cuerpo, y perdí bastante sangre. Me atendieron de urgencia en la guardia local y unas cuantas horas después viaje en ambulancia a río, para realizar la intervención en el @samaritano.hospital ! La morfina es mi nueva mejor amiga, y me está ayudando a llegar hasta mañana a las 7 de la mañana, para que me realicen la intervención. Es larga y difícil, ya que tienen que reconstruirme todo el ante brazo", añadió Federico Bal.

federico bal 1.jpg

Fede Bal: "Estoy roto por todos lados"

Y este lunes a la mañana, Fede Bal habló con su equipo del ciclo radial que realiza por Gente FM, Gente Como Uno 107.5, y comentó: "Me partí el antebrazo en tres partes. Pero mi brazo está torcido, nunca vi algo así. Está todo roto por todos lados. Y encima el loco que me ayudó me sube a la camioneta y va tan fuerte que me tira al piso, y me quebré la nariz, me rompí la cara. Me cosieron, enseyaron y me dejaron como diez horas en un pasillo. Y la gestión de Daniel Scioli, que es embajador en Brasil, empezó a generar todo el traslado, me mandó una ambulancia y me trajeron a Río".

"Tengo la cara rota, un pómulo roto y la naríz explotada. Y ayer cuando quisieron operararme no pudieron porque el brazo estaba lleno de alambres y de tierra. Estoy vivo de casualidad, por suerte no me golpeé la cabeza. Todos me decian que me podía haber muerto y que la saqué barata, ahí me puse a llorar", señaló con angustia Fede Bal en la charla que tuvo con Calu Bonfante, Pepe Ochoa y Félix Buenaventura.