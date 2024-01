El furioso descargo de Mimi Alvarado contra El Conejo: "Malagradecido y diabólico"

Embed

Alexis vistió El debate del Bailando y le contestó. "Los de afuera son de palo, a lo mejor tiene ganas de bailar porque se subió al streaming para criticar a todo el mundo. Se sienta a decir boludeces...se ve que necesita de mi para estar ahí. Yo entré al certamen ahí porque me convocó la producción, sino, estaría ahí toda la familia de Mimi", retrucó.

El cordobés enfatizó que siempre intentar mantener la cordura, pero contestar con firmeza cuando recibe ataques: "Yo a la gente, la trato como me trata a mí. Si me tratan con respeto, devuelvo respeto. Si me agreden, hago lo mismo".

En sus historias en Instagram, Mimi disparó fuerte contra El Cone: "No puedo creer lo mentiroso que es el conejo diabólico. Coty tenía razón con todo lo que me dijo. Que se prepare que voy con todo".

La mujer de El Tirri de deseó que pronto salga de la competencia y le dedicó palabras muy fuertes. "Me da mucha rabia la gente mitómana, basura, malagradecida y todo lo que es el Cone. Había bajado un cambio e hice las paces pero co todo lo que dijo hoy... que se agarre. Y o conejito del diablo, no me hace falta ni quiero bailar. Cuando tu llegabas, hace rato que yo ya estaba. Se nota lo nuevito que eres, 4 de copas con caca. Ojalá te eliminen pronto", cerró.

Luciano El Tirri recordó el día que se juró no tomar más alcohol y cómo lo ayudó Mimi Alvarado

Hace unos días, Luciano El Tirri estuvo junto a Mimi Alvarado en el piso de Intrusos, América TV, y recordó el día que se juró no tomar más alcohol, dejando un mensaje de esperanza para aquellos que pasan por una situación similar.

"En el tiempo de su adicción ahí yo sufrí mucho, lo padecí porque Luciano no era él. Hace muchos años que no toma alcohol y es un tipo hecho y derecho", recordó Mimi.

"Empecé desde chiquito a tomar cerveza y no te das cuenta. Un día en un viaje que hice a Bolivia, después me fui para Colombia, y cuando llegué le dije a ella: ‘si llego vivo a Buenos Aires no tomo más’", recordó el Tirri.

"Luciano estaba en un punto que se tomaba una copa de champagne y ya cambiaba totalmente. No lo podía manejar", reconoció Alvarado.

"Estaba en un nivel que compraba petacas, cualquier cosa tomaba. Luciano salió de la adicción por él mismo, no puede oler el alcohol", añadió.

Y Luciano contó que fue él mismo quien decidió cambiar su vida: "Fue un clic inmediato y me cambió radicalmente, por eso amo hablar de esto. Está en uno en decir: a partir de hoy quiero ser otro".

"La resaca que le agarraba era taquicardia y le afectaba el sistema nervioso, pensaba que se moría. Ahí hizo el clic", se sinceró Mimi Alvarado.