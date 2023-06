El gesto del Conejo que confirmaría el romance entre Juli Poggio y Marcos Ginocchio: "En privado"

"Preguntáselo a Marcos y a Juli, yo no lo puedo decir", expresó. Los exjugadores se vieron en un asado y el Cone contó que hablaron más "de lo mío que de lo de él". "Está muy bien, Marcos está soltero", agregó.

Latorre había contado la semana pasada que Marcos y Julieta se habían visto dos veces en un departamento de un productor. Acto seguido, el ex de Coti Romero preguntó: ¿Juli estuvo acá, no (en el piso)? "No, nos dio una nota y lo negó", le respondió de Brito. "Ah, entonces, no debe ser", dijo Alexis haciéndose el desentendido. ¿Y por qué te estarías matando de la risa? Sos menos mentiroso", lanzó Ángel. "No, no la situación me da risa", se excusó el ex participante del reality.

Ángel también destacó que en el streaming Fuera de joda -que tienen Nacho Castañares, Juli Poggio, Daniela Celis y Lucila La Tora Villar- estuvo invitado Marcos y no le preguntaron sobre los rumores de romance con 'Disney'. "Se olvidaron, parece. ¿Por qué me mienten con este tema, Conejo?", se quejó el periodista.

"Después, en privado", disparó el Conejo."O sea, hay algo para contar", contestó una de las angelitas. Finalmente, ¿hay 'Marculi'?

El video de Coti Romero acompañada en la cama tras separarse del Conejo Alexis Quiroga

Coti Romero y el Conejo Alexis Quiroga, cuyo romance nació en la casa de Gran Hermano 2022 casi desde el comienzo del reality, llegó a su final hace pocos días.

Fue la propia correntina quien confirmó el final del noviazgo desde las redes sociales ante los rumores que corrían de la fuerte crisis que atravesaba la pareja.

“Hola! Queríamos contarles que con Ale decidimos terminar nuestra relación, les agradecemos un montón todo lo que hacen e hicieron por nosotros”, precisó Coti Romero.

Y aclaró sobre las causas que los llevaron a separarse: “Cada uno de nosotros tiene proyectos en los que queremos enfocarnos al máximo y creemos que es lo mejor”.

Lo cierto es que en medio del dolor por la reciente separación, la joven sorprendió en las redes al mostrar un video acompañada en la cama por su gatito, quien la acompaña en este triste momento tras el final del noviazgo.

"Alguien está muy mimosa", expresó la correntina en sus historias de Instagram mientras se mostraba recostada con su gato, fiel compañero, que no paraba de darle besos.