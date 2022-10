El gesto que demuestra que Wanda Nara le hizo la cruz a su mamá ¿por apoyar a Mauro Icardi?

De hecho, Nora dejó de seguir a la rubia en Instagram. Lo mismo Valentino, el hijo mayor de Wanda y Maxi López.

Según contaron en LAM (América TV), la botinera también dejó de seguir en esa red social a su mamá, Nora, en medio de un escándalo.

En el programa de Ángel de Brito indicaron, además, que la semana próxima, la botinera viajará a Europa para verse cara a cara con el padre de sus hijas. "Cuando ella vuelta, porque en unos días se va para allá, se termina la relación", sentenció el conductor.

Mauro Icardi lanzó una frase lapidaria sobre L-Gante

Este miércoles, Mauro Icardi sorprendió a todos. El jugador apareció en su cuenta de Instagram y apuntó contra su pareja, Wanda Nara. "Estoy harto de las mentiras, de los inventos", sostuvo.

En un vivo, donde respondió preguntas de sus seguidores, el futbolista también le pegó a L-Gante. “Esta persona no es de nuestro agrado, ni de nuestro estilo”, manifestó en alusión al referente de la cumbia 420.

Icardi también reveló que tuvo una charla con Tamara Báez, en la cual le dejó en claro que la botinera no está con el cantante. "Ella me mandó un mensaje preguntándome por algo, le dije que no era verdad y nada más. Le dije que yo conocía a la mujer con la que me casé, que no era verdad lo que me estaba diciendo, y quedó ahí", precisó.

El jugador aclaró que nunca intentó conquistar a la ex de L-Gante, como trascendió en algunos medios. "No le tiré onda como salieron a decir, no hablé nada raro, nada de otro mundo", añadió.

Por último, Icardi indicó que espera poder reencontrarse con Wanda para intentar encaminar todo. "La semana que viene vendrá e intentaremos solucionar todo para bien o para mal. No estamos divorciados. Si hay que hablar, se habla en persona, no poniendo un mensajito en las redes", concluyó.