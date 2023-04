El llamativo pedido que Matías Camisani le hizo a Dolores Barreiro cuando se separaron

“Cada uno sacará sus propias conclusiones, pero la que saco yo es que Dolores fue la que siempre empujó el carro, la que tenía la cara visible, la que tenía empuje. Hoy, el conflicto, y esto es un dato que nunca se había mencionado, es por una casa”, comenzó diciendo el panelista.

“Básicamente, lo que ella piensa -y lo voy a decir porque es lo que ella dice en su entorno- es que Matías es un vago y un caprichoso. Y lo voy fundar con un dato que nunca se contó y que tiene que ver con la división de bienes, en un acuerdo que fue extra judicial”, continuó.

Camisani quería una propiedad para poder instalarse. "Tiene que ver con una casa de Maschwitz que era la casa familiar. La gran mayoría, los hombres dicen ‘se terminó la pareja, yo me hago el bolsito y mi mujer y mis hijos quedan viviendo en esta casa’. ¿Qué hizo él? Dijo ‘bueno, yo me voy de esta casa, pero me vas a tener que construir una casa en otro lugar con los mismos cánones de la casa en la que vivimos’”, remarcó.

Esteves dijo que siempre calificó eso como "un capricho" de su ex. “Dolores a eso lo considero como una decisión caprichosa, entre tantas otras que ha tenido durante la relación y después en la época más ríspida del divorcio”, sentenció.

Dolores Barreiro y su novio en Punta del Este: caminata en la playa, caricias y besos

En enero, Dolores Barreiro decidió pasar el verano en Punta del Este. La modelo recibió el 2023 junto a su pareja, el polista Santiago Gómez Romero, en las playas de Uruguay.

La diosa de las pasarelas fue retratada por PrimiciasYa mientras disfrutaba de una tarde de relax junto a su novio y su hija, Indra, de 7 años, fruto de su relación con Matías Camisani.

Barreiro aprovechó para tomar sol y desconectarse, pero también hubo tiempo para mimos y besos con su pareja. La modelo y el polista caminaron por la playa y se mostraron muy enamorados.

En su cuenta de Instagram, la rubia publicó un profundo mensaje para celebrar la llegada del Año Nuevo. “Hola 2023, acá te recibo con toda la ilusión de lo nuevo y aventurisimo que nos traes de estreno. Gracias a la vida que me ha dado tanto, la balanza siempre del lado de la hermosura. Abundancia y bendiciones. Gracias”, expresó.