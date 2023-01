El inesperado apoyo de la madre de Gerard Piqué a Shakira que sorprendió a todos

“Me dejaste de vecina a la suegra”, expresa una de las tantas frases de la canción, haciendo referencia a situaciones que vivió tras la infidelidad del futbolista.

Lo cierto es que la madre de Piqué, una prestigiosa doctora en Cataluña, promocionó en su perfil el lanzamiento de la canción de Shakira, y además, le dio "me gusta" a un tuit que defendía a Shakira y destrozaba a Piqué su hijo.

El gesto de Antonela Roccuzzo para Shakira por su tema contra Gerard Piqué

Shakira está en boca de todos por su reciente colaboración con Bizarrap. La colombiana revolucionó las redes con su tema porque en la letra hace referencia a su ex, Gerard Piqué.

En el posteo de la estrella de la música en Instagram, Antonela Roccuzzo sorprendió a todos. La mujer de Lionel Messi reaccionó a favor de su canción contra el jugador.

La botinera apoyó públicamente a Shakira, le dejó "fueguitos" en los comentarios del video en dicha red social. Al parecer, la rosarina está del lado de la colombiana en esta guerra.

Hasta el momento, la Music Sessión #53 es todo un récord en YouTube, donde ya tiene más de 34 millones de visualizaciones. En la letra, Shakira le tira varios palitos a su ex: "Una loba como yo, no está pa’ novatos. Yo contigo no regreso, ni aunque me llores y supliques".