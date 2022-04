El insólito reclamo de Mirtha Legrand a su nieta Juana Viale

La conductora además se refirió a la próxima entrega de los Martín Fierro el próximo 15 de Mayo en el Hilton. Para esos premios, Juana Viale está nominada a la terna “Mejor labor conducción femenina” por su trabajo en Almorzando con Mirtha Legrand.

mirtha y Juana.jpg

Al ser consultada al respecto, Mirtha dijo un poco: “Cuando lo vi, se me llenaron los ojos de lágrimas, me emociono tanto cuando escuché que una de las nominadas era Juana… Enseguida tomé el teléfono, ella estaba en Córdoba filmando, y le mandé un Whatshapp diciéndole: ¡Juanita estás nominada, y tu abuela no está!”.

“Yo soy grande chicos, soy una persona mayor. Si el físico me diera me gustaría hacer los dos, si es que Juanita no hace los almuerzos. Pero voy a hacer los sábados a la noche”, dijo dando un paso al costado de sus legendarios almuerzos.

mirtha legrand juana viale.jpg

Mirtha Legrand reveló todos los detalles de su regreso a la televisión

La legendaria conductora televisiva Mirtha Legrand está más activa que nunca a sus 95 años, y desde que se animó a retomar su agenda social el año pasado impulsada por su nieta, Juana Viale, quien la acompañó en sus primeras salidas teatrales, ahora lo hace sin ella aunque siempre junto a algún amigo. Así, en su visita al Luna Park donde disfrutó del musical Drácula, habló de su vuelta a la televisión.

Abordada por el cronista de Implacables (El Nueve), quien le consultó cuándo se la volverá a ver en la televisión con su icónico ciclo de almuerzos y cenas junto a diferentes figuras de la actualidad nacional, Mirtha Legrand dijo “No sé. Estamos esperando a que regrese Nacho que está de viaje”. Y ante la posible fecha del 14 de mayo, la diva esquivó dar precisiones al respecto.

La también actriz aseguró “Tengo muchas ganas de volver”, al tiempo que reveló que esta semana ya tendrá la primera reunión de producción de cara a su regreso a la pantalla chica. En tanto, con respecto a los primeros invitados y la frecuencia del programa, Chiquita agregó que “Aun no pensé en ninguno. Por ahora está pensado para que sea todas las semanas, los sábados”.

Ya por último cuando el cronista le consultó si su vuelta será en dupla con Juana Viale, como hizo los especiales de 2021, Mirtha Legrand aseguró “No lo voy a compartir, lo voy a hacer sola". Así como también aclaró que habla constantemente con ella pero que no hablan de trabajo. Y ante la consulta de si irá al cumpleaños de su nieta el próximo 15 de abril, la diva asintió mientras ingresaba al Luna Park.