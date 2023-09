El juez rechazó el nuevo pedido de detención a L-Gante: los detalles

De esta forma, Castro sostuvo que "en cuanto a la solicitud de captura del encausado Valenzuela incoada en el día de la fecha por los letrados del particular damnificado (Dr. Sigal y Dr. Becerra), no corresponde hacer lugar a la misma, debiendo estarse a lo dispuesto en el apartado anterior".

A su vez, en la resolución firmada a la cual accedió Télam, se dio por notificado de la decisión de sus superiores de anular el cese de la prisión preventiva del músico que él había dispuesto, pero aclaró que "se proveerá en consecuencia" cuando esa disposición de la Cámara se encuentre "firme".

"Esto significa que no se puede modificar la situación de libertad del imputado hasta tanto no exista un 'doble conforme' que en este caso será dado, o no, por el Tribunal de Casación", sostuvo en diálogo con Télam el abogado defensor de Elián, Diego Storto.

L-Gante

El duro descargo de More Rial contra L-Gante: "Lo único que hace es..."

Este miércoles Morena Rial sorprendió a sus seguidores con un contundente descargo acerca de L-Gante, quien salió en libertad hace pocos días luego de pasar tres meses en la DDI de Quilmes.

Lo cierto es que la hija de Jorge Rial es una gran amiga y cliente de Alejandro Cipolla, quien antes trabajó con el cantante como su abogado defensor. Bajo ese contexto, un usuario interactuó con More a través de la cajita de preguntas de Instagram y le consultó: "¿Qué pensás de la pelea de L-Gante y tu abogado?".

Fue ahí, que la mediática aprovechó y soltó, si filtro, todo lo que pensaba sobre el artista. "L-Gante no me cae bien por su trato a las mujeres, lo que pasa es que la gente se olvida", comenzó escribiendo.

"Cuando Tamara lloraba porque le pedían abortar mostró los chats, luego le enviaba bolsas de fideos para su hija porque no quería darle un peso, le robó las zapatillas, todas cosas que Tamy dijo. Luego su propio abogado diciendo que devolvía a su hija con olor a porro", sumó.

Luego tuvo palabras de cariño hacia Cipolla y finalmente completó el texto con un último palito para Elián. "Fijate lo decadente de L-Gante que lo único que hace es hablar de Alejandro o de Wanda, se vuelve a colgar de una mujer!".