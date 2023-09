El motivo por el que la Negra Vernaci no vio nunca más a Luciano Castro tras la separación

Cinco años después, Vernaci y Castro blanquearon el romance y salieron desde 2005 hasta 2009. Años más tarde, en 2014, la Negra se refirió al vínculo que tuvo con Luciano y contó: "No quiso ser más amigo mío y respeto su opinión. Yo lo quiero y me encantaría verlo, e incluso conocer a la bebé, pero él no es así". Castro, en 2002, tuvo su primer hijo Mateo.

Por otro lado, reveló sobre la personalidad de Castro: "Lucho es más cerrado: corta y a otra cosa". También cuando le preguntaron el motivo de su separación, la Negra dijo:"Porque ya está, estuve un montón, ya tenía ganas de charlar".

La locutora también dejó entrever que el actor no era muy cariñoso y esa actitud podría haber influido en la separación. "Ahora estoy con alguien que me trata bien, está pendiente, me busca y no me pregunta si estuvo bien en la escena", destacó.

El confuso descargo de La Negra Vernaci tras revolearle los auriculares a su producción

En la últimas horas se volvió viral un momento de furia que Elizabeth La Negra Vernaci tuvo para con su producción, cuando se enojó por demás estando al aire de su programa de radio y sus auriculares no funcionaban. Pero la cosa se puso peor aún cuando le alcanzaron otro par y tampoco funcionaban, por lo que no dudó en revoleárselos al productor que se los había dado.

Así, en la mañana de este martes al comienzo de La Negra Pop (Pop Radio), Vernaci habló de lo sucedido horas atrás en pleno aire y arremetió contra algunas publicaciones que la tildaron de violenta, tal el caso de la cuenta de twitter RealTimeRating que compartió el video bajo el título "La que está con la peor de las ondas es la Negra".

En tanto, desde Desayuno Americano (América TV) Pamela David junto a su equipo analizaron el tema y compartieron el descargo de la Negra Vernaci, que la misma cuenta de Twitter decidió publicar haciéndose cargo de sus palabras.

"Yo me tomo la libertad en cada radio que trabajé... siempre fui muy libre y ésta no va a ser excepción para nada. Y bueno, hago lo que se me canta el culo... qué le voy a hacer, hasta que un día me digan no lo hagas más", arrancó la Negra Vernaci.

Negra Vernaci captura confuso descargo.jpg

Y siguió: "Pero esos son los pro y las contras de ser libre en tu trabajo. A veces tenés cosas que te gustan hacer... A mí me encanta ejercer el poder de mi libertad. Ya sea para tirar algo o ya sea para decir lo que se me canta el culo. Y las dos cosas las puedo hacer".

En tanto, mientras remarcaba que en todas las radios en las que trabajó lo pudo hacer, arremetió filosa: "Entiendo que para algunos sea como 'ay no, cómo va a hacer algo así', 'ay qué falta de respeto'... Nadie te obliga, cambiá de canal, no mires en youtube, no escuches la radio".

Asimismo disparó contundente: "Cuando uno tiene la libertad de hacer lo que quiere corre un riesgo. Podés decidir no mirarlo, nadie te obliga a hacerlo". Y cerró contundente: "Déjense de joder los boludos que titulan como titulan... en serio. Sean libres para todo, porque la libertad no es solamente para ejercerla para cosas del bien ponele, que también me parece cosa del bien porque rebolear cosas a mí me parece muy bueno".