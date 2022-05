El primer invitado que recibirá Flor Peña en su debut con La Pu*@ Ama

Y según pudo averiguar PrimiciasYa, el primer invitado que recibirá Flor en su debut será nada más y nada menos que Roberto Moldavsky, el humorsita que la viene rompiendo con su unipersonal en teatro: El Método Moldavsky,

Además, el equipo de artistas que la acompañará en este nuevo proyecto, son: Diego Ramos, Dan Breitman, Noralih Gago, Walter "Chino" D'angelo y Señorita Bimbo. A todos ellos los caracteriza la ductilidad para el humor.

En diálogo con PrimiciasYa, Flor se refirió a su desembarco en América y al explosivo nombre de su programa: "Debo reconocer que América me está bancando groso, aunque yo no sé si es bueno o malo esto (risas). Me están bancando en quién soy, lo que tengo para dar y esto me está poniendo muy contenta. Al titulo yo lo traje como idea porque es algo que me define, pero no que me define como que soy la put... ama del mundo. Me define a mí, yo soy la puta ama de mi vida, yo hago lo que quiero. Me parecía que era un título que en la coyuntura de mi vida, de mi historia personal y todo el camino transitado, me definía. Y América me acompañó en eso. Es un poco por lo que yo viene a este canal, porque me bancan en todo".

Roberto Moldavsky

Flor Peña reveló detalles de su casamiento con Ramiro Ponce de León

Flor Peña vive unos días de ensueño. Después de unas merecidas vacaciones, la actriz recibió la propuesta de casamiento de Ramiro Ponde de León, su pareja desde hace 9 años y padre de su hijo Felipe.

Y en diálogo con PrimiciasYa, la actriz contó por primera vez detalles de su casamiento con Ramiro:"Se viene el casamiento. Ya vamos a definir la fecha, la estamos terminando de encuadrar, será antes de fin de año", comenzó diciendo Flor.

Luego destacó: "Es algo que veníamos postergando, en un momento yo me iba a casar y después se enfermó mi papá y no había alegría en la familia para que sucediera. Mi padre ya no está y estamos un poco mejor todos, mi mamá está mejor... Y la verdad que lo habíamos desechado, vivimos el amor muy libre nosotros y es como que no lo necesitábamos hacer".

"Me conmovió mucho su pedido, me dio mucha ternura. A veces uno en esta faceta de ser tan libres y der ser tan honestos con nuestras necesidades pierde un poco de romanticísmo y yo siempre fui romántica. Lo sigo siendo y me encantó su pedido, no podia decirle que no", añadió Flor, más enamoarada que nunca.

Sobre cómo será la fiesta, Flor Peña adelantó: "Seguramente sea Salta y Buenos Aires, estamos armando. Después contaremos más detalles. Nosotros somos simples, pero somos fiesteros. Será un agran fiesta simple. Nosotros no somos hostentosos y no necesitamos que sea un gran casamientos. Queremos disfrutar felices con la gente que nos acompaña en esta vida y que vive la vida como la vivimos nosotros. Y seguro estará Marley, el más fiestero de todos", cerró con humor.