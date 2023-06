El profundo mensaje de More Rial junto a su hijo Francesco, con palito incluido: "Mamá no abandona"

“Los que me conocen saben lo que soy como madre, lo que lucho día a día para que nada te falte, cueste lo que cueste, lo que mi hijo me ama, y lo feliz que es”, escribió en las primeras líneas de su posteo.

More Rial y Francesco 1.jpg

“Estoy orgullosa de verte día a día crecer y que seas ese niño con tanta dulzura y felicidad. Te amo, bebé de mami. Y acá estamos con las poquitas personas que nos aman y acompañan en tu crecimiento contra todos”, sumó picantísima lanzando terrible dardo y las especulaciones no tardaron a surgir. Porque podría estar dirigido tanto a su ex o, quizás, a su padre.

Al tiempo que continuó durísima: “Nadie nos va a derrumbar. Los que crean que una foto llena un lugar se equivocan. Mamá te ama y acá va a estar siempre. Jamás te va a faltar nada. Gracias por elegirme como tu mamá todos los días”.

Por último, concluyó contundente: “Mamá no abandona, mamá va a estar toda tu vida, y jamás te haría un daño. Tenemos una hermosa familia de dos, nadie más importa, mi chino. Cuesta criar sola a un hijo, pero siempre se puede”.

More Rial IG con Francesco.jpg

More Rial enfrenta serios problemas en su economía y le preocupa llegar a fin de mes

La economía es un tema que preocupa mucho a More Rial, sobre todo luego de confesar en LAM (América TV) que está distanciada de su papá, y como consecuencia peligra la ayuda que él le daba mes a mes para poder solventarse, claro, ya que no tenía un trabajo fijo.

Y en este marco, la hija de Jorge Rial tomó las riendas de su vida, y se puso a full con las redes sociales, un rubro en el que ya estaba súper metida pero que, ahora, al parecer, será su única fuente de ingreso.

more rial 2.jpg

Y en uno de sus últimos posteos, la mamá de Francesco Benicio subió una producción súper hot sobre amarres, retornos de pareja y trabajos con San La Muerte.

Además, ya había publicado tiempo atrás que se sumó a la plataforma para adultos Only Fans y, no sólo eso. Entre otras cosas, More decidió ser parte de un casino online utilizado por muchas famosas, y además, suele ser parte de varias campañas de ropa, canjes varios, automóviles y hasta tecnología.

Claramente, el futuro de More es en las redes sociales, donde cosecha un millón trescientos mil seguidores que la apoyan en cada paso que da.