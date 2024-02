El sorprendente retoque estético que se hizo Tomás Holder: "Hay complejo de Ricardo Fort"

“Holder se pichicateó la boca. Estoy estallada. Apreciémoslo ahora, porque es el nuevo Ricardo Fort, pero pobre”, “Ay, a mí me da un cringe terrible, pero es inevitable no seguirlo”, “Lo banco”, “Es Calamardo el hermoso”, opinaron algunos internautas.

Otros también dijeron: “Como hay complejo de Kardashian, hay complejo de Ricky Fort”, “Se hizo los labios de Anto Pane” y “Lo amo tanto, ojalá no se descarrille”.

tomás holder historia ig.jpg

El fuerte descargo de Tomás Holder tras salvarle la vida a una chica: "Estamos fallando como sociedad"

El ex Gran Hermano, Tomás Holder, fue noticia en los últimos días luego de haberle salvado la vida a una joven en Punta del Este al realizar maniobras de RCP, reanimación cardiopulmonar.

Luego de ese impactante episodio, el influencer compartió una profunda reflexión en sus redes sociales y aprovechó el momento para concientizar acerca de algunas cuestiones.

“Ayer pude salvar la vida de una chica. Quiero contarles que hace un tiempo vengo buscando un cambio en mi nueva vida, leyendo libros y estudiando. Incluso dejé las drogas y el alcohol. En este tiempo realmente pude meter un cambio muy importante en mi persona y como ser humano", comenzó diciendo.

En eso, puntualizó en la situación que vivió y cuestionó al accionar de la sociedad. “Ayer me tocó una experiencia difícil de llevar. Se desvaneció una chica y no respiraba. Como hombre y chico de 22 años lo primero que vi fue toda la gente parada sin hacer nada, filmando, entonces dije ‘Wow cómo estamos fallando como sociedad", aseguró.

“Rápidamente me acerqué para hacer lo que podía. Fue una situación horrible que me dio mucha ansiedad y desesperación porque ella no respiraba. Hice lo que pude y por suerte funcionó. No tengo muchos conocimientos, me salió del corazón”, sostuvo desde punto de vista.