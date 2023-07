El susto de Susana Giménez en el Circo Rodas: avalancha de periodistas, gritos y escándalo

Embed

La actriz, finalmente, se levantó y fue escoltada por una persona de seguridad y el jefe de prensa del espectáculo, Fernando Maldonado.

Noticia en desarrollo.

La indignación de Susana Giménez por los exorbitantes impuestos que le cobraron al usar el Candy Crush

Migue Granados entrevistó a Susana Giménez para su canal de streaming Olga, que este miércoles se transmitió en el programa Soñé que volaba.

En la charla, la diva de los teléfonos opinó sobre distintos temas, entre ellos, sobre el Candy Crush y se mostró enojadísima por los impuestos al juego del celular y lo caro que le cuestan las vidas en el videojuego.

"Es así. Si juego en otro país que no sea Argentina, por ejemplo en Uruguay, que te cobran en dólares, acá te suben el 70 por ciento por los impuestos y eso me dio bronca", sostuvo.

"No dejé de jugar porque se puede jugar gratis. Pero antes yo compraba vidas, y vidas... serán ocho o nueve dólares cada una, pero que te pongan el 70% para jugar al Candy o cualquier cosa... Lo que pasa es que dejé de comprar vidas, yo compraba todo el tiempo vidas. La tarjeta ya está puesta en el celu", admitió la conductora y actriz.

Al final, la rubia sentenció: "No seguí comprando vidas porque me pareció una ofensa. Si todos hiciéramos eso, no pasaría. Si todos dijeran no, esto no lo pagamos, no puede ser...".