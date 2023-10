El tenso cruce entre Lourdes Sánchez y los integrantes del streaming del Bailando

Lourdes Sánchez

En eso, Ángel de Brito decidió intervenir y aportó: "Los chicos del streaming tienen un cartelito que dice que tienen derecho de admisión para ingresar a ese sector". "Están vetados Lourdes y Kennys Palacios porque son los que quieren tener otro streaming. Que hagan el de ellos", agregó Mariano.

"Yo, agradecida de no ser invitada nunca", se limitó a decir la participante y fue Coti quien recogió el guante y respondió: "Pero te paseaste por todos los programas hablando del straming y diciéndome acomodada".

"Vi pasar mucha gente por acá y Lourdes sigue estando...", deslizó Ángel para ponerle fin al cruce.

La inesperada confesión de Lali González en la pista del Bailando 2023

Este viernes, la actriz Lali González se presentó en la pista para la segunda ronda del Bailando 2023 (América) y sorprendió a todos al confesar su amor hacia un integrante del programa.

Sucede que Lali entró al estudio luego de la performance de Milett Figueroa, y al presenciar el coqueteo de la actriz peruana con Marcelo Tinelli, deslizó: “Mucho cuchilleo, mucho cotorreo, muy viernes de solteros...”.

ue entonces que el conductor le preguntó a Lali si estaba soltera, y al confirmar que si, ella aprovechó para decirle que le presente algún amigo. En eso, Marcelo sugirió a su primo Tirri y todo derivó en una inesperada declaración de amor.

“Tirri es mi mejor amigo y me está entrenando para ser DJ, pero yo estoy enamorada hace mucho tiempo de Ángel de Brito. El sabe pero no me cree, y ya sé que no me va a dar bola", reveló.