El triste recuerdo de Callejero Fino sobre su papá: "No lo pudimos..."

"¿Cómo te pegó a los 15 años un evento tan traumático?", le preguntó Fer Dente. "Me pegó fuerte, fue un momento muy tenso para toda mi familia", dijo.

El conductor entonces acotó que leyó que a él le gusta hacer música porque su familia va a poder escuchar sus canciones pase lo que pase. "La música es algo hermoso que tenemos todos nosotros, y aunque sea muy arriba o muy bajón, siempre uno está escuchando música", reflexionó.

Ahí, la mamá del músico, Inocencia, que estaba detrás de cámara, se puso a llorar de la emoción. "Mi mamá, mi hijo, mi mujer, mis amigos, gente que me conoce y que no me conoce, el día de mañana cuando yo no esté se van a acordar siempre de mí porque me van a poder escuchar", sostuvo.

Raúl Lavié habló en Noche al Dente (América TV) sobre su amistad con Liza Minnelli y recordó su paso por Broadway en los años 80. El conductor Fer Dente, entusiasmadísimo, le preguntó al cantante de tango cómo fue que conoció a la icónica actriz.

"Con Liza nos conocimos en Broadway, bueno conocí a mucha de esta gente, a Anthony Quinn, a grandes figuras de renombre mundial. Estábamos esperando la crítica de los diarios, porque habíamos estrenado Tango argentino, y allá siempre depende del buen resultado de las críticas para seguir viviendo, si no, andate y volvete a tu casa", comenzó diciendo.

"En diagonal había un restaurant muy lindo, en la 51 y Broadway, y estábamos ahí comiendo y llega la hora de los diarios. Trajeron un montón de diarios y empezaron a leer. Cuando terminaban de leer la crítica empezaron a volar los diarios porque era maravillosa. Entonces, de pronto, siento que alguien se me acerca, apoya su cabeza en el pecho, ese día de 1986, y yo pensé que era una de mis compañeras, y miro y me encontré con Liza", detalló.