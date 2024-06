El urgente pedido de Pablo Alarcón en medio de su internación por una infección pulmonar

En el mismo video, se podía ver al actor desde una silla y tratando de interactuar con sus seguidores a través de gestos y moviendo los labios mientras su hija contaba su situación.

Tal como lo mencionaron, en la descripción dejaron la información necesaria y explicaron: "Para los que no saben mi nombre real es Rodolfo Francisco Marabotto, así que es muy importante que al donar digan ese nombre".

"Teléfonos a donde comunicarse: 4666-9898. WhatsApp: 11-3543-8893. [email protected]. Direcciones: Centro Regional Fuhesa- provincia de Buenos Aires. Ave. Tte Gral. Ricchieri 399 esq. Santa Fe- Bella Vista. Lunes a Sábado 8 a 14 hs. Centro Regional- ciudad de Buenos Aires Av. Córdoba 6429", finaliza.

Claribel Medina se quebró al referirse a la salud de Pablo Alarcón: "Se complicó"

Desde hace 15 días, Pablo Alarcón está internado producto de una neumonía bilateral. Y luego de su aparición en las redes sociales mostrándose desde la cama del hospital, su expareja Claribel Medina se quebró al detallar cuál su real situación.

Desde Tarde de Brujas (Net Tv), la actriz habló sobre el video que compartió el padre de sus hijas desde la internación: "Saben que le gusta mucho el humor y a través del humor quiso poner en este video, algo que terminó preocupando mucho mas a todo el mundo. Probablemente me rete a mi cuando me vea en el día de hoy, lo digo de buena manera, por la familia que somos, probablemente me diga algo pero nobleza obliga a explicarle a la gente".

"Este es el humor de Pablo y él se maneja de esa manera a partir de este video mucha gente entendió que no era tan grave lo que estaba pasando. La realidad es que el humor de los artistas transformando algo malo en humor es algo muy particular y solemos reírnos de las situaciones más difíciles", aseguró.

Y explicó, visiblemente nerviosa: "Es la tercera semana que nosotros estamos transitando que Pablo esté internado y que, por consiguiente, hay una serie de análisis médicos que se hicieron, eso es en primera instancia. Hablo así porque estoy nerviosa y se me cruzan las palabras y los pensamientos porque no estoy hablando de alguien que, imagínense es el papá de mis hijas".

Fue allí cuando puntualizó sobre el real estado de salud del querido actor que "la neumonía bilateral se complicó por una infección intrahospitalaria, pero por suerte no se lo entubó sino que los médicos del hospital le dieron un antibiótico".

Al tiempo que concluyó revelando que "los antibióticos no le estaban dando resultado, pero le subieron la dosis para no intubarlo", y por último confió que "también hay una complicación en el corazón. Hace un tiempo tuvo un infarto y tiene unos stents, que hay que revisarlos. Hay que hacer una limpieza, va a haber una operación cuando mejore de la neumonía".