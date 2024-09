El viaje soñado de Rochi Igarzabal: destino paradisíaco y una romántica propuesta de casamiento

En un posteo en dicha red social, Rochi reveló que su novio le hizo una romántica propuesta de casamiento. Todo quedó registrado en un video, que la actriz subió para hacer partícipes a sus seguidores.

“Este video lo grabó Lupi y así va. No me imaginaba nada de lo que iba a pasar. Pero fue como una película...o es como una película. Dicen que a veces la realidad supera la ficción. Y sí, este momento superó todo lo imaginado para este viaje. En fin, nos casamos”, expresó.

Rochi mencionó que en México comenzó la historia de amor que están escribiendo. “Saben todo lo que esto significa para mí. Y si no lo saben, la hago corta. México me cambió la vida hace 10 años. Acá conocí a Milton. Me terminé de abrazar en muchos aspectos. Acá me enteré de que Lupita venía en camino. La música empezó a hacerme volar de muchas maneras. México me llenó de colores, amigos y familia. Volvemos 10 años después a contarle a Lupi cómo empezó todo”, recordó.

"Floricienta" y "Casi Ángeles" en lo más alto de Spotify: ¿Cuáles son las canciones más escuchadas?

La música de Cris Morena sigue resonando en el corazón de millones. Con más de 600 millones de streams en Spotify, sus éxitos de telenovelas juveniles como Floricienta, Casi Ángeles y Rebelde Way no solo marcaron una época, sino que también están viviendo un renacimiento en la plataforma, especialmente entre las nuevas generaciones. ¿Cuáles son las canciones que lideran este fenómeno?

Con hits como "Flores Amarillas" y "Mi Vestido Azul" de Floricienta y "Hay Un Lugar" de Casi Ángeles, la discografía de Cris Morena se ha consolidado como la más exitosa en la historia del pop juvenil argentino. Floricienta lidera el ranking con 6 temas en el Top 10 de todos los tiempos, pero lo más sorprendente es el aumento en el descubrimiento de las canciones de Rincón de Luz por la Generación Z, con un crecimiento del 54%.

Este fenómeno ha sido impulsado por el auge de las redes sociales y el reciente Cris Morena Day, donde miles de fans reviven sus recuerdos a través de playlists en Spotify como This is Cris Morena, This is Floricienta, This is Teenangels, This is Erreway, This is Chiquititas. Pero, ¿cuál es el verdadero ranking de las canciones más escuchadas de Cris Morena en Spotify?

Top 10 Canciones de Cris Morena en Spotify:

"Flores Amarillas" - Floricienta

"Mi Vestido Azul" - Floricienta

"Un Enorme Dragón" - Floricienta

"Por Qué" - Floricienta

"Miedo a Perderte" - Teenangels

"Hay Un Lugar" - Teenangels

"Hay Un Cuento" - Floricienta

"Y Así Será" - Floricienta

"Me Voy" - Teenangels

"Que Nos Volvamos A Ver" - Teenangels

Estas canciones no solo siguen sumando reproducciones, sino que también nos invitan a revivir los momentos más emocionantes de nuestra infancia. ¡Descubre el ranking completo y canta a todo pulmón con las playlists oficiales de Spotify!