La escandalosa llegada de Wanda Nara y L-Gante a la Argentina: "Maleducado"

"Hablemos dos minutitos mientras vamos caminando nos conocemos hace veinte años. ¿Piensan en un futuro en convivir? ¿Escuchaste las declaraciones de Icardi que dijo que le habías sido infiel? ¿Tenés algo para decir al respecto?", insistió el cronista en medio de su labor.

"Nada para decir", dijo Wanda Nara. Ahí, Elian Valenzuela irrumpió con una desubicada pregunta: "Si fueses un insecto, ¿cuál serías?".

"No sé, ¿vos cuál serías? Yo no te ofendo a vos, a vos te ofendió Mauro Icardi y me estás ofendiendo a mí, me parece que no es muy L-Gante lo tuyo, a pesar de que tenés ese nombre", le contestó el notero.

"Es un juego de preguntas", comentó L-Gante. A lo que el periodista le marcó firme: "No es un juego de preguntas es una mala educación de tu parte".

"Nunca me enojé con la pregunta, que tengan buenas noches", dijo Elian. A lo que el cronista cerró: "Sos un maleducado Elian".

La tremenda predicción sobre lo que sucede entre Wanda Nara y Mauro Icardi

En El run run del Espectáculo, Crónica Tv, la médium Aristida Genez Alcaraz hizo una tremenda predicción sobre el triángulo amoroso entre Wanda Nara, Mauro Icardi y L-Gante.

José María Muscari, quien está conduciendo el ciclo de espectáculos, le consultó sin vueltas sobre los mediáticos: "¿Qué viste en el 2021?".

"Sí, yo lo dije en el 2021. A mí me gusta decir lo que veo y lo que siento. En el 2021 yo vi que esta relación no iba a durar, que Wanda pasó varias situaciones horribles donde ella tuvo que callarse la boca", aseguró la vidente.

"A mí me aparece que esta relación no iba a durar. Como vidente y como médium, yo puedo ver el pasado, el presente y el futuro. Y también se viene un cambio muy grande para Wanda, ella ya lo está viviendo", siguió Aristida.

"¿El cambio era L-Gante?", le preguntó Muscari. "Mirá, lo que percibo es que es una conexión muy fuerte, muy apasionada, hay mucha química entre Wanda y L-Gante. En la relación se ve algo muy intenso, pero es un vínculo pasajero", afirmó la mística.