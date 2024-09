El video de la impactante limpieza energética a Ángel de Brito y el inesperado vaticinio que recibió

"En este momento todos los que están en sus casas y ustedes pueden empezar a sentir un aroma súper suave a rosa, jazmín...", indicó la médium.

Ya con el conductor recostado en el suelo y sus ojos cerrados completamente relajado, la médium fue explicando las sensaciones que sentía Ángel en su interior.

"En este momento Ángel puede escuchar todo lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Se está desbloqueando su cuerpo energético generando un bienestar", precisó.

Luego le tocó el turno del mismo ritual a Julieta Argenta. "Se viene algo maravilloso para vos para el año que viene. 2025 a partir de junio, acordate", le anticipó la médium a Ángel de Brito luego de practicarle la limpieza energética.

Tremendo momento al aire.

angel de brito limpieza energetica.jpg

Ángel de Brito se hartó de Julia Mengolini por los robos de Pitu Salvatierra: "Defiende a..."

Ángel de Brito se hizo eco de una charla de Julia Mengolini con el dirigente social kirchnerista Pitu Salvatierra y fue durísimo con la periodista.

En la conversación al aire, Salvatierra comentaba que había robado tres bancos y la periodista se río, lo que provocó la fuerte reacción del conductor de LAM, América Tv.

Desde su cuenta en la red social X, Ángel de Brito fue tajante con Julia Mengolini: "No sé por qué les sorprende que Mengolini defienda chorros", reflexionó.

El comentario y video que observó el conductor fue subido por el usuario @Bobmacoy que marcó al respecto: "Pitu Salvatierra orgulloso de haber robado tres bancos, y Mengolini lo festeja y lo aplaude... esto es lo que son". Al ver lo que sucedió al aire, Ángel reaccionó picante contra la actitud de Mengolini ante el relato del dirigente social.

"Yo quiero decirle a esos que me trollean y que me acusan de robar: yo me robé tres bancos, perdón. Tres bancos. Y a vos te la robaron esos tres bancos, seguro. Vos que me trolleas, a vos te la robaron en el 2001 esos bancos", expresó desafiante Pitu Salvatierra al aire.

"Me parece un montón que cancherees con eso. Te amo, bolu...", lo festejó Julia Mengolini. "Lo pagué, hasta el último día lo pagué. No me dieron ni siquiera la libertad condicional, nada. Me cobraron hasta la última hora. Pero los bancos que te robaron a vos en 2001, los robé yo a ellos", siguió el dirigente social.

"Así que deberías agradecerle, troll del ort.... Estamos orgullosos del Pitu y toda su historia completa", acotó Mengolini.