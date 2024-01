Emotivo posteo de Majo Martino para despedir el 2023 donde contó cómo venció el cáncer: "Estaba aterrada"

"Hace poquito lo conté en tv, pero para mi comunidad, acá va el relato de lo que me tocó atravesar este año. Quiero compartirlo también con ustedes ya que siempre les comparto todo de mi vida", indicaba Majo Martino.

majo martino cancer.jpg

"2023, un año muy particular en mi vida. Lo pienso y me dan ganas de llorar por todo lo atravesado. Hace un año por estos días yo estaba en Carlos Paz por empezar una temporada de teatro y a la vez, siendo el último día del 2022, recibí una cachetada que me descolocó por completo. Un diagnóstico de cáncer de mama que puso mi mente y mis sentimientos patas para arriba. No entendía nada", comenzó su profundo relato.

Y remarcó: "Se suponía que era fin de año y que había que celebrar, se suponía que arrancaba una temporada de teatro que me tenía como una de sus protagonistas ¿Qué iba a hacer? En ese momento dejé de escuchar todo lo que sucedía. Estaba dentro de mi mente aterrada".

"Pero mi instinto de supervivencia, la fuerza de Dios, de mis hermanos, papá, pareja y amigos me contuvieron para que yo tomen las riendas de lo que había que hacer. Empecé la obra, me operé y continué la obra. El camino fue de muchos fantasmas e incertidumbre. También hubo mucha fortaleza y valentía", continuó a corazón abierto Majo Martino.

Y detalló que eso quedó por suerte atrás y cómo se encuentra en la actualidad: "Hoy esto acá ¡Gracias a Dios estoy bien! Mejor que nunca, saludable y habiendo atravesado el túnel del terror y hoy viendo el sol. Hice muchos cambios en mi vida pero todos tienen que ver con el amor propio".

majo martino cancer 1.jpg

Majo Martino estalló contra Carmen Barbieri y le hizo un firme pedido: "No tengo más ganas de..."

Majo Martino y Locho Loccisano se separaron en el mes de octubre y es claro que la periodista pasó la página y no quiere escuchar nada relacionado a su ex.

Sin embargo, eso se dificulta ya que en su trabajo como panelista de Mañanísima, El Trece, en algunas ocasiones surge alguna noticia que tiene como protagonista a Locho.

“¿Puedo pedir algo? No me hablen más de Locho, no tengo más ganas de escuchar nada de Locho. No me pongo mal, pero simplemente es una historia que ya se terminó y ya está", soltó la panelista cuando la conductora, Carmen Barbieri, comenzó a contar algo sobre él.

En eso, su compañera Estefi Berardi decidió intervenir y dirigiéndose a Carmen deslizó: “Te lo pidió en off y vos se lo decís…". De todas formas, la conductora hizo oídos sordos y siguió: “Ayer estaba haciendo los escalones, lo voy a decir igual yo. Pasó Locho, y yo lo vi delgado, lindo. Todo depilado estaba y bronceado. Le digo: '¿por qué estás tan delgado'. Me hizo una mueca y ahí yo dije, me lo dirá por Majo...”.

Rápidamente, a Majo se le trasformó la cara y Carmen continuó contando que Locho va a estar haciendo streaming en Mar de Plata y que organizó juntarse con Fede Bal para armar una fiesta juntos.