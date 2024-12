Ernestina Pais reveló cuánto estuvo internada y qué perdió por su adicción: "Colapsó mi alma"

"Todo lo que sea salud mental puede terminar en cualquier cosa. Esto es un día a día, con mucho trabajo lo podes llevar. Lo mío fue consumo problemático de alcohol", se sinceró Ernestina Pais.

"Empezó con señales, la cosa va creciendo y como el alcohol es como que entra en lo que es aceptado socialmente", recordó. Y comentó cuál fue el peor momento: "En la pandemia mueren mis dos socios y con el restaurante cerrado, ahí empezó. Nunca lo usé para trabajar pero sí en otros horarios fuera del trabajo".

"Lo que más me vulneraba era lo que se decía de mí. Tengo un costado híper sensible y todo me llega al corazón y me lastima", reconoció Ernestina, quien estuvo seis meses y medio internada.

Y contó que por pedido de su familia y amigos se internó de verdad: "El primer mes me autointerné en una clínica con ciertas libertades, salí y tuve una recaída muy grande en Uruguay, y después vino la presión de mi familia para internarme seis meses y medio. Ahí dije: 'de acá me voy con el alta médica, no antes'. Los dos primeros meses sin contacto con el afuera, fue fuerte, arañaba las paredes".

"No perdí por suerte desde lo económico lo que sí uno pierde mucho el autoestima y los vínculos que se rompen. Hoy estoy a pleno en todo", explicó Pais.

Y cerró con valentía contando cómo hizo para decidir sanar del todo: "En la última época de consumo, consumía llorando, no aguantaba más. Colapsó mi psiquis y mi alma. Ahí mi familia y amigos me presionaron: 'hasta acá'".

Ernestina Pais habló de su lucha contra las adicciones y mostró un impactante cambio físico

Este año Ernestina Pais pasó por un momento muy difícil cuando fue internada por un severo cuadro de estrés que la llevó a estar alejada de los medios por varios meses.

En ese tiempo, la conductora pasó por un intenso proceso de cambios para una vida mejor y ahora volvió a tele completamente renovada para hablar acerca de su presente.

“Bajé 10 kilos. El tema era la alteración de comida, de sueño… la salud mental. Fueron muchos años que arrastré sin darle bola. Los duelos hay que hacerlos", reconoció en diálogo con Mañanísima, El Trece.

A su vez, Ernestina se sinceró sobre su adicción al trabajo sumado a otros problemas personales, que la llevaron a punto máximo donde necesitó de la ayuda de su familia.

”El doble turno de radio y tele era un montón, y mi familia me hizo dar cuenta, me dijeron ‘tenés que hacer algo, no da para más esto’. Yo empecé a tapar la angustia con el alcohol y ahí empezó el problema”, explicó.

En tanto, luego de la integración, aseguró: “Yo era re calentona y ahora no. No pienso para atrás cosas que no puedo cambiar, solamente puedo hacer un buen futuro si trabajo el presente".

"Es autoayuda. Me ordené con la comida, empecé a ocupar mi día con lo que puedo abarcar, a planificar la semana, a no mentir y consumo cero, no fumo ni tomo alcohol”, afirmó.