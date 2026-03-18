¡Escándalo! Evangelina Anderson fue denunciada por una amiga íntima de toda la vida: qué dice la demanda

Pero eso no fue todo. También se conoció un episodio particular que habría complicado aún más la situación de la denunciante. “Además le pidieron que vuelva con un perro, que aseguran que ese viaje para ella fue tremendo porque el perro era muy pesado. Y vino en el avión con el perro a upa”, agregó.

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Con la instancia de mediación ya agotada y sin haber alcanzado un entendimiento entre las partes, todo indica que será la Justicia laboral la encargada de avanzar y definir el caso.

Según se supo, el vínculo entre Evangelina Anderson y Flavia Martínez no era reciente. Se conocían desde los inicios de la modelo como bailarina en Pasión de Sábado allá por 2002, tal como ella misma había contado tiempo atrás en una entrevista televisiva.

En diálogo con Marcela Tauro, Martínez precisó el período que abarca su reclamo: “Mi reclamo laboral es solamente sobre mi última etapa con Evangelina, desde noviembre del 2023 hasta el 2024. Arranca en Argentina, continúa en México y finaliza acá”, explicó, en referencia a la etapa en la que Martín Demichelis dejó su rol en River para asumir en Monterrey.

Incluso, la propia Flavia había revelado el rol fundamental que tuvo en el origen de la historia de amor de la pareja. “Yo le presenté a Demichelis en Carlos Paz. Yo hice que se conozcan esa noche, en ese lugar. (...) Hice de celestina”, recordó.

A pesar de definirse como trabajadora independiente, Martínez supo describir el lazo que las unía en términos muy cercanos. “Era una hermandad”, aseguró sobre su relación con Anderson, con quien incluso había compartido viajes, como el que realizó en 2017 a Marbella para maquillarla.

Evangelin aAnderso y Flavia Martínez

Qué dijo Wanda Nara sobre la polémica relación de Evangelina Anderson con Ian Lucas

Los trascendidos sobre un posible affaire entre Ian Lucas y Evangelina Anderson durante las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe) vienen circulando desde hace semanas. Aunque ambos eligieron en su momento bajar el perfil y no alimentar las versiones, lo cierto es que la historia sumó un nuevo capítulo inesperado en plena pantalla.

Fue nada menos que Wanda Nara quien, fiel a su estilo frontal, puso contra las cuerdas al joven cantante en una de las emisiones del reality gastronómico, dejando al descubierto detalles del vínculo que habría mantenido con la modelo, expareja de Martín Demichelis.

Todo ocurrió en la antesala de las instancias decisivas del certamen, cuando la conductora se acercó a dialogar con el participante y, entre halagos por su desempeño, deslizó comentarios cargados de doble sentido. “Llegaste hasta acá, impresionante. Soy testigo de tantas cosas acá adentro... Te peleaste, te amigaste, te enamoraste, te superaste. Bueno, todo lo hiciste”, lanzó con picardía, generando la inmediata reacción del joven.

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Lejos de esquivar el momento, Ian Lucas sonrió y continuó con la charla. Consultado por quiénes lo acompañarían en la gran final, el cantante respondió con ternura: "Mi amor más grande que es mi abuela y al lado mi mamá y mi hermano".

Sin embargo, Wanda Nara redobló la apuesta y fue directamente al hueso: “¿Vos entraste soltero y te vas?”. La respuesta no tardó en llegar: “Soltero. Ningún anillo, no hay propuesta, no hay nada”, aseguró él, intentando dejar en claro su situación sentimental actual.

Pero la conductora no se dio por vencida y fue más allá al exponer lo que, según ella, se vivió puertas adentro del programa. “Yo soy testigo de una historia de amor que se vivió acá adentro que la verdad que por momentos me quería, no sé, chapar el salero. Porque era como que se vivía fuego, más fuego que otra cosa”, disparó, dejando entrever la intensidad de ese acercamiento.

Ante semejante revelación, Ian Lucas optó por una respuesta medida: “Cosas que pasan, la vida misma”, expresó, sin confirmar ni desmentir de forma contundente.

Finalmente, la animadora volvió a insinuar la presencia de la otra protagonista de esta historia, en clara alusión a Evangelina Anderson: “¿Pero va a venir a verte en la final la otra protagonista de la historia de amor?”. Visiblemente incómodo, el participante cerró con incertidumbre: “No lo sé”.