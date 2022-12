Escándalo en Gran Hermano 2022: filmaron a un participante en la intimidad y lo subieron a las redes

gh-2022.jpg

Sin embargo, en las últimas horas se conoció un material inédito de Gran Hermano 2022, donde queda expuesto uno de los hermanitos.

En un video que se viralizó en Twitter, una de las productoras del reality relata en off cómo es el detrás de escena del programa, mientras muestran el pasillo técnico y el despliegue de cámaras que tienen para poder cubrir todo lo que pasa en la casa.

Embed

"Acá hacemos Gran Hermano 2022. El pasillo técnico abraza toda la casa. Es el perímetro de la casa donde viven los protagonista de GH. Es un lugar al que tienen acceso muy pocas personas. Desde ahí trabajan los camarógrafos. Hay vidrios espejados para que los participantes no pueden ver nada. Para eso, el pasillo se mantiene a oscuras, no se pueden usar teléfonos, no se pueden sacar fotos. Es el área más restringida del programa", dice la productora en dicha grabación.

Para sorpresa de muchos fanáticos del reality, en una toma general del control central de Gran Hermano, donde están todas las cámaras de la casa, aparece en el baño, donde se lo puede ver a Maximiliano Giudici sentando en el inodoro.

Ese detalle no pasó desapercibido por los seguidores del programa. "Al final, se lo ve a uno caga... jaja. Creo que es Maxi", "Hice zoom y sí, era Maxi", "¿Nadie va a hablar de Maxi caga...?", fueron algunos de los comentarios que generó el video.

maxi-gran-hermano.jpg

Gran Hermano 2022: Santiago del Moro rompió el aislamiento y las redes estallaron

El jueves, en Gran Hermano 2022, Santiago del Moro se conectó con la casa y cometió un error, que los fanáticos de programa no le dejaron pasar por alto.

El conductor del reality estaba conversando con Camila Lattanzio y le preguntó quién la había maquillado para la gala.

Embed

"Daniela, me lo hizo gratis, de prueba", dijo la rubia. En ese momento, Del Moro la interrumpió y repreguntó: "¿Quién?". "Daniela", reiteró Camila. "Ah, fuiste a pestañela", exclamó la figura de Telefe.

Ese detalle generó un enorme revuelo en Twitter. Muchos fans del programa acusaron el conductor de quebrar el aislamiento de Gran Hermano 2022, que le costó la salida a Juliana Díaz.

https://twitter.com/MrMichelV/status/1608644113922150404 Santiago del Moro recién le dijo "pestañela" frente a los demás a Daniela. Dios lo pueden expulsar a él también? — Mich (@MrMichelV) December 30, 2022

https://twitter.com/vestitepebeta_/status/1608644018975670278 Gran Hermano: "no pueden dar información del afuera se rompe el aislamiento rompen la regla más importante del juego"

Santiago del Moro: *dice PESTAÑELA al aire* — Flores (@vestitepebeta_) December 30, 2022