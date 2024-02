Yanina Latorre embistió fuerte contra Estefi Berardi: "Mentirosa e inútil"

"Dijeron algo muy feo de una chica de GH y me pareció muy mal. Se equivocaron, como yo me equivoqué varias veces, en otras oportunidades", afirmó Estefi. En una nota con LAM, Trezeguet le contestó: "No entiendo por qué no habló con nosotros, en vez de hacer su descargo en las redes".

Yanina citó la entrevista del panelista de los debates de GH y fue letal con la ex Combate: "En todos lados tiene problemas. Es mala compañera, mentirosa, e inútil".

En diálogo con LAM, Trezeguet mencionó que Estefi se arrepintió luego de haberlo cuestionado. "Generó una situación horrible en el medio del grupo. Nos terminó pidiendo perdón disculpas por haber sido tan impulsiva de tuitear en contra del programa y de sus compañeros", cerró.

Yanina Latorre destrozó a la Negra Vernaci por su viaje en avión privado a Uruguay: "Doble discurso"

Yanina Latorre, a través de X, fulminó a Elizabeth 'Negra' Vernaci por su viaje a Uruguay en un avión privado para presenciar la despedida de Susana Giménez de los escenarios y luego festejar el cumpleaños número 80 de la rubia.

La panelista de LAM (América TV) compartió un posteo con una foto de Vernaci, Marley y Humberto Tortonese en un avión privado y escribió enojadísima: "Esta atrevida después se queja. Doble discurso".

Pero eso no fue todo, porque más adelante, en una publicación, Latorre señaló un comentario de su colega Marcela Feudale y lanzó: "Qué de cuarta ella... que de décima todo. ¿Quién es? Ahhh pará, según Feudale es una diva".

También, Yanina agregó ofendida en otro tuit: "No entiendo que Susana se fume a la Negra. La negra es todo lo peroncha que Susana detesta".

