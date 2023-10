Fabián Cubero cruzó a Mica Viciconte tras responsabilizarlo por las internas con Nicole Neumann

En medio de esta situación, y pasado ya el dichoso cumpleaños de Indiana, Mica Viciconte rompió el silencio y, desde Socios del espectáculo (El Trece), prácticamente culpó Fabián Cubero por su postura sumamente tranquila y conciliadora. “Él es demasiado bueno, yo voy más al cruce”, disparó por estos días la ex Combate.

Fabián Cubero a bordo de su camioneta - captura Socios del espectáculo.jpg

En tanto, este viernes el mismo programa logró abordar a Cubero tras el cumpleaños de su hija mayor. “Estuvo todo muy lindo, pero no puedo dar muchos detalles. Gracias por esperar, pero en serio, no puedo hablar del tema sinceramente”, atinó a declarar desde su camioneta y casi sin detenerse refiriéndose al bozal legal que impuso la Justicia sobre determinados temas privados.

Asimismo, cuando el notero mencionó que días atrás su actual pareja, Mica Viciconte, habló del tema así como de Natalie Weber, quien habría ninguneado a Poroto, Fabián Cubero disparó tajante: “No me interesa lo que haya dicho. Yo opino lo que veo correcto, nada más”, antes de poner primera e irse a bordo de su lujosa camioneta.

Embed

Después de muchas idas y vueltas, este fin de semana tanto Fabián Cubero como su ex, Nicole Neumann, le festejaron por separado los 15 años a su hija mayor, Indiana. Y en medio de la interna familiar por la decisión de la adolescente de dejar la casa materna hace casi un año entre otras cosas, fue Mica Viciconte, en pareja con el futbolista, quien salió a hablar de las rencillas internas que hacen mella en su relación con Poroto.

“En una relación, uno va conociendo al otro con el tiempo. Los primeros dos años yo dije ‘ay, es hermoso, lo amo, es divino’. Después conocés a la persona y vas haciendo todo el tiempo nuevos contratos de cosas que no te gustan, que no te bancás. Vas como renovando la relación”, disparó la influencer sobre el padre de su hijo, Luca Cubero, en Socios del espectáculo (El Trece).

Mica Viciconte sobre Fabián Cubero - Uno se va conociendo con el tiempo - Captura Socios del espectáculo.jpg

Fue allí cuando la influencer deslizó sin filtro sobre la forma de actuar de Poroto en relación a la tirante relación con Neumann: “Yo siento que Fabi es una persona demasiado buena, pero demasiado, y yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que yo por ahí encararía de forma distinta. Yo quiero que se plante, pero él es tranquilo. Él subió un poquito y yo bajé, y ahora lo llevamos. Son todos contratos”.

En tanto, sobre los varios festejos de 15 de Indiana, Mica Viciconte explicó que no puede hablar del tema y se limitó a declarar: “Lo que pasó es lo que se vio, lo que se filtró. Vino mi hermana, la madrina del nene, lo pasamos bien. Desconozco si se encontraron Indiana y su mamá. Prefiero guardarme por un tema de cuidar a los chicos”.

Por último, la ex Combate concluyó picante: “Hace siete años casi que estoy con Fabi, con eso te digo todo. Me encantaría tener paz, estar tranquila, pero a veces las cosas no se dan tan fácil. Es más difícil de lo que no piensa. Todos queremos vivir en paz”.