Fede Bal dio detalles del supuesto encuentro íntimo con Estefi Berardi: "No niego..."

"Está bien, pero nunca lo negaste vos, y ella lo negó e hizo juicios. Vos no. Nunca dijiste 'che, no es verdad lo de Estefi, cortenlá", lanzó Iglesias. "Yo siempre dije que los juicios son para otra cosa. Y nunca dije si es verdad o mentira porque no me meto en una cosa que está siendo judicializada", sostuvo Fede.

"Pero igual, sí. Carmen hizo chistes con eso también. Ya está", acotó Maite Peñoñori, quien está reemplazando en la conducción a Ángel de Brito. "Sí, mamá le pone humor a todo y entendamos que esa es su forma de ser. Yo también me río de muchas cosas. Es nuestra forma de ser. Es casi un estilo de vida", expresó el actor.

Embed

La filosa frase de Mimi Alvarado a Estefi Berardi sobre Fede Bal que la descolocó al aire

Mimi Alvarado estuvo como invitada al ciclo Mañanísima, El Trece, y ahí se dio un tenso momento con Estefi Berardi, cuando la novia del Tirri contaba lo que vio en el reality El hotel de los famosos en medio de la denuncia de Flor Moyano a Juan Martino por abuso sexual.

“No me gusta la injusticia, no me gusta hace mucho tiempo, y pueden ir a ver para atrás”, indicó Mimi. Y siguió con su relato: “Pueden ver cuando tu hijo (le decía a Carmen Barbieri) tenía algo con Laura cuando estaba de novio con Barby, yo fui la primera en salir a decirlo. Estaban juntos y nadie me creyó”.

Y ahí la modelo comentó: “Te veo medio rara, Estefi. ¿Estás triste?”. A lo que Berardi se mostró sorprendida por lo que decía la invitada y Mimi comentó picante: “No, pensé que fue porque Fede Bal se había puesto de novio, por eso... Para romper el hielo, sigamos”.

Embed

"Es un tema delicado e incómodo, quiero que hables", le dijo Estefi luego de ese comentario. Y volviendo al tema Moyano y Martino, Alvarado explicó en base a lo que vio allí: "Creo que el tema de Flor era que no quería exponerse en cámara pero sí que estaban calientes los dos".

Ahí Estefi Berardi amagó a consultarle: "Igual si fue por las cámaras...". Y Mimi la paró: “Permiso, yo estuve ahí adentro dos meses, tú no, mi amor”.

“Igual te iba a hacer una pregunta, no era para que me ataques, vos podes hablar todo lo que quieras”, se quejó Estefi. Picante clima.