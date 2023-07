Fernán Mirás recordó el duro momento que vivió en terapia intensiva por la aneurisma cerebral

Embed

Y contó cómo actuó al sentir el malestar en su cuerpo: "No me tomé nada y le dije a mi novia que llame al médico porque no podía hablar. Me operaron enseguida y no tuve ninguna secuela".

"Las muestras de afecto me siguieron conmoviendo. Estuve en terapia intensiva con morfina varias semanas. Cuando me recuperé estuve meses después contestando mensajes que me llegaban", remarcó sobre los mensaje de cariño que recibió.

Y se sinceró sobre cómo le cambió la vida ese difícil episodio de salud: "Me cambió que trato de disfrutar las cosas más simples. Ayer tenía un día complicado de trabajo y le dije a mis chicos: salgamos a dar una vuelta".

¿Qué es un aneurisma y cuáles son sus causas?

Según la Real Academia Española, un aneurisma es una dilatación patológica y localizada de un vaso sanguíneo o del corazón, por debilitamiento de sus paredes. En caso de tratarse de tratarse de un aneurisma cerebral -como el que tuvo Fernán Mirás- se refiere a un vaso sanguíneo del cerebro.

Un aneurisma puede presentar una fisura o una rotura y causar una hemorragia o sangrado. En los aneurismas cerebrales la rotura se genera en la zona entre el cerebro y los tejidos delgados que lo recubren el cerebro.

Los aneurismas suelen ser asintomáticos, pero se pueden detectar cuando provocan dolores de cabeza muy fuertes, vómitos, náuseas, convulsiones o pérdida del conocimiento. También puede suceder que los aneurismas generen problemas de visión, mareos o presión arterial baja.

En general, los aneurismas cerebrales suelen ser congénitos, aunque también sus causas pueden residir en un acontecimiento traumático, tumoral, vinculado al exceso en el consumo de tóxicos, una infección o arteriosclerosis.

Además, algunos aneurismas pueden presentarse después de una lesión en la cabeza o a partir de ciertas infecciones de la sangre.

Es importante saber que para prevenir la aparición de un aneurisma hay que controlar la hipertensión arterial y llevar una vida sana en la alimentación y la práctica de actividad física.

Además, es fundamental que ante la aparición de cualquier factor de riesgo se consulte con un médico de forma inmediata. Igualmente, la mayoría de los aneurismas no presentan roturas y pueden detectarse a través de pruebas diagnósticas.