Furia analizó el juego y expuso su mayor error en Gran Hermano: "Maquiavélica"

Y aseguró: “No digo que no me puse contenta, porque por un lado sentí paz, pero me re golpeó la situación en general”.

Acto seguido, Furia se refirió a la cena de nominados que compartió con Agostina, Lisandro y Virginia Demo: “La cena del sábado me pegó cuatro cachetazos en la cara. No daba, no daba para haberme sacado tanto y gritarle en la cara”.

“No sabes cómo se reía la mina”, contó Furia, y Virginia, que estaba en la pileta, acotó: “Ustedes cuando lo vean de afuera lo van a entender. La cara de ella y el modo era espantoso, super feo”.

La foto íntima de Sabrina Cortez y Florencia Regidor que comprueba que se conocían antes de Gran Hermano

Anoche, Florencia Regidor ingresó a la casa de Gran Hermano como nueva jugadora. Según contó en el casting es oriunda de Temperley, estudiante de relaciones públicas y trabaja de modelo.

Las redes explotaron tras los cinco participantes que se sumaron al reality. En Twitter se comenzó a mencionar que Flor tenía un vínculo cercano con Sabrina Cortez, que tuvo la oportunidad de reingresar al juego.

De hecho, se viralizó una captura del Instagram de la nueva hermanita, donde se ve que ella sigue a Brian Fernández, el ex novio de Sabrina, y él también la sigue a ella. Esa fue la primera pista de un lazo con la mendocina.

Aunque eso no fue todo. Al parecer, en su ingreso a la casa de Gran Hermano, Flor le dijo en el oído "amiga" a Sabrina cuando se saludaron. Para muchos fue un gran acto fallido.

Más tarde, Santiago del Moro quiso saber si había algún vínculo entre los "viejos" y los nuevos jugadores. Virginia y Darío admitieron que se conocían de La Plata, pero las chicas prefirieron no decir nada.

Como prueba infalible se conoció una foto de una producción de fotos que protagonizaron juntas para una campaña de lencería. Una imagen de dicha producción no tardó en replicarse por todos lados.