Fuertísimo cruce entre Gladys La Bomba Tucumana y Mimi Alvarado en el Cantando 2024: "No sos nadie"

Ya en ese momento, Mimi respondió: “No me digas eso. Una cosa es lo que pasó hoy, que por el polvillo y los estornudos no pude pero voy a los ensayos entonces no saques las cosas de contexto. Yo quiero saber cuántas notas tú pegas. La de la tenga amarilla es la única que pegaste”.

“Mimi, cuando vos me cuentes a qué te dedicas, yo te tiro toda mi historia artística. Te cuento cuentos discos de oro tengo. Tengo 30 discos de oro, 40 platino, 5 Carlos Gardel, 7 Clave de Sol….42 años de carrera y 35 de televisión. ¿Qué más queres saber de mí? ¿A qué te dedicas vos? ¿Sos bailarina o cantante?¿Qué haces?", retrucó La Bomba.

Acto seguido, la mujer del Tirri comenzó hablar de su historia y la jurado interrumpió: “Ya está, hablaste mucho para contarme tus cosas. No me interesa saber tu historia, cantas mal y no tengo ganas de hablar con vos. La verdad te iba a poner una buena nota porque iba a valorar tu caradurismo pero te enojas tanto, que no me dejas hablar”.

Embed

“Te respeto como cantante pero tú tampoco me respetas como persona. No me respetas, te quise decir quién soy y no me dejaste hablarle", siguió la dominicana. “Sos mala malísima, la verdad que nunca me pasó de tener que estar discutiendo con alguien así tanto”, agregó Gladys.

“Entonces no me juzgues como persona, Bomba. Tu me dices que soy mala persona, que no conozco tu trayectoria. Tu tampoco conoces tu trayectoria. Lo que pasa es que tú me llevas 50 vidas, yo puedo ser tu hija. Soy reciba de la Universidad de Palermo”, objetó la participante.

Sin embargo, la interprete de cumbia expresó: “No sé quién sos, a qué te dedicas. Contale a mi país a qué te dedicas. Quiero saber qué haces y no hables 20 horas, resumilo”.

“No quiero ser soberbia porque si te digo mi vida en país te caes de culo. Ojo, tengo negocios y amo la tele argentina. A mí el respeto tú no me lo faltes más. Tu eres la fea y la mala también”, cerró Mimi.

Gladys La Bomba Tucumana y Mimi Alvarado

Interna familiar en el Cantando 2024: el durísimo cara a cara de Milett Figueroa y Mimi Alvarado

Se desató una fuerte Interna familiar en el Cantando 2024, América Tv, que tiene como protagonistas a Mimi Alvarado, pareja de Luciano El Tirri, y Milett Figueroa, novia de Marcelo Tinelli.

La dominicana cuestionó que la jurado salva a La Gata Noelia en el certamen y no a ella. A lo que la jurado le manifestó en un picante a cara que tuvieron ante la cámara del ciclo Intrusos.

"Quiero verte mejor, mi puntuación no es personal", le remarcó Milett en su rol de jurado. A lo que Mimí exclamo: "¡Loca, sálvame un día!".

"Tuvimos ciertos roces pero hemos comido juntas, nos contamos cosas, y veo que salva a la Gata. Digo loco: Milett es una basura lo que tu haces", añadió Mimi Alvarado.

Embed

Milett reaccionó al instante tras esos fuertes dichos: "Lamentable, palabras así no las pienso aceptar, yo sólo evalúo lo que veo acá".

"Más allá de todo a Milett acá la veo como una desconocida. No soy la peor que canta", dijo con desazón Mimí.

Y la jurado le reiteró: "No es mi problema que te duela lo de la Gata". "No puede controlar su ira, es más fuerte que ella, primero que se calme", concluyó la peruana tras el tenso cruce.

"Tengo diferencias, no estamos en armonía", reconoció después Alvarado sobre los roces que tiene con Figueroa en charla con Flor de la V y su equipo.