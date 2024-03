El desgarrador llanto de Rosina Beltrán en Gran Hermano 2023

Más tarde, en la habitación, Rosina se abrazó a sus peluches y soltó la angustia que tenía contenida. "Yo ahora sí extraño a mi familia”, exclamó. Zoe intentó darle ánimo, pero no pudo lograr ayudarla.

“Me siento mal. Yo sabía que me iba a pasar esto igual”, acotó la uruguaya, mientras lloraba desconsoladamente.

Y no es para menos. La casa ya no es la misma. Se reconfiguró el juego y la competencia es cada vez más dura. A eso se suma el tiempo de aislamiento que llevan quienes están desde el día 1 en la casa.

Fuerte repudio contra los camarógrafos de Gran Hermano por hacer zoom en una zona íntima de Rosina

Algo insólito ocurrió durante la transmisión en vivo de Gran Hermano. Una de las cámaras estaba apuntando a la cocina, donde se encontraban conversando Virginia, Furia, Martín, Cata, Bautista e Isabel, cuando el plano se desvió a otra situación.

El camarógrafo dejó de enfocar la charla y mostró a Rosina Beltrán, que estaba agachada, en cuclillas, sirviéndose agua del dispenser. El paneo bajó lentamente a la zona de la cola de la uruguaya y ahí se detuvo.

El video de esa escena no tardó en hacerse viral en las redes, donde cuestionaron al responsable de hacer esa toma. "La cámara que mira Del Morbo", "El año pasado era peor, las tomas que les hacían a las chicas", "Me perturba saber que tienen cámaras en el baño, en la ducha, en las piezas", "Re turbio todo", "Qué horror", "Alta incomodidad me generó", "Asco dan", fueron algunos de los comentarios que se replicaron en Twitter.

Esta no es la primera vez que enfocan a un participante en una situación comprometedora. Lo cierto es que, en los últimos años, tomaron la decisión de poner un especial cuidado en resguardar la intimidad de los participantes y poner el foco solo en situaciones que atañan al juego.