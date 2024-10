Furia reavivó la guerra con La Tora y explotó un escándalo

Embed

Ángel le recordó a Furia que dijo que La Tora llegó a tener un lugar en el streaming de Telefe por favores sexuales. "Vos dijiste que estaba ahí proque se garc... a alguien", advirtió el conductor. "Yo dije: 'es la que le chup... la pi... a Martín Morillo", retrucó la invitada.

En el vivo de YouTube en Telefe, La Tora le contestó con una frase letal a Furia. "Agua.... ¿y ajo hay? Aguantarse y a joderse, papi", exclamó, dejando entrever que no le preocupa lo que digan de ella.

Al salir de la casa, la entrenadora de crossfit nunca quiso ir al programa de La Tora porque su hermana Coy le había advertido que la rubia fue dura con los comentarios que lanzaba al aire sobre su juego en el formato. Por esa razón, Juliana le hizo la cruz y nunca la perdonó.

Furia dio detalles de su salud, a seis meses de haber sido diagnosticada con leucemia

Hace seis meses, cuando estaba en la casa de Gran Hermano, Furia tuvo que someterse a estudios luego de enterarse que estaba con ciertos valores clínicos que no eran normales.

La jugadora salió del aislamiento para hacerse dichos controles. Cuando regresó, la estratega habló con sus compañeros: "Les digo el diagnóstico, tengo algo que es malo pero que no tengo que andar en tratamiento y por ende como estoy en nivel uno y no es el nivel cuatro, puedo seguir estando acá adentro. Chicos, tengo leucemia. Y no es joda, no es chiste y nada”.

Con el aval de los médicos, Furia tomó la firme determinación de continuar en el reality de Telefe.

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), la ex GH contó cómo está su salud hoy, a seis meses de haber recibido dicho diagnóstico. "La verdad es que me avisaron que tenía eso cuando me hicieron el estudio de sangre. Mis doctores me dijeron que es por una cuestión de genética. Por suerte, lo mío es asintomático, sin tratamiento", detalló.

Furia señaló que está llevando una rutina normal y los chequeos dan bien. "Por el momento, es algo crónico y los estudios dan normales, como dieron al principio. Yo me siento muy bien físicamente, estoy entrenando. Estoy fuerte, como bien, llevo una vida sana así que todo muy tranquilo", enfatizó.