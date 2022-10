Furiosos audios de Camila, hermana de Thiago Medina de Gran Hermano 2022: "Dejar de hablar pelotude..."

Berardi había contado que se había comunicado con funcionarios de la municipalidad de La Matanza, quienes desmintieron que hubiera lista de espera para escolarizar al hermanito de Thiago, y que un asistente social había visitado la casa de González Catán donde vive la familia para asistirlos.

En este contexto, Camila Medina le aclaró a la panelista que nadie se hizo presente en su domicilio: "Ayer fui al médico, estuve internada y estoy muy agotada", se justificó por la tardanza en responderle el mensaje.

Embed

Y aclaró sobre el tema en cuestión: "No vino una asistente social, no vino nadie. Creo que tienen que dejar de hablar pelotu... en la tele. No tienen que decir así".

"Nunca nos ayudaron para los materiales de la casa, nadie vino. Por las redes sociales hablan cualquier cosa y comentan pelotudeces, y a nosotros también nos hacen sentir mal", remarcó enojada.

"Te hablo con mucho respeto Estefi", contó la hermana de Thiago Medina.

thiago medina 1.jpeg

El desgarrador testimonio de Julio, el papá de Thiago de Gran Hermano 2022

Thiago Medina es uno de los participantes más queridos de Gran Hermano 2022. Su origen humilde, su carisma y su personalidad son algunas de sus virtudes.

En LAM, América Tv, su padre, Julio, se emocionó hasta las lágrimas al recordar a la mamá del joven. "Yo calculo que debe estar orgullosa de Thiago y de todos sus hijos", señaló.

"Estoy feliz por él y por todos mis hijos porque los amo, con todo mi alma. Hoy le pasó a Thiago pasar por este momento. Me alegro por él, por sus hermanos y por mí también", añadió con lágrimas en los ojos.

"¿Lo extrañás mucho, no?", le preguntó Ángel. "Sí, mucho. ¡Lo amo con todo mi alma!", remarcó Julio.

Por último, el papá de Thiago recordó cómo fue la muerte de Marisa, la mamá de sus hijos. "Tuvo un infarto, pero yo no estaba. Yo estaba en la costa, trabajando. Nosotros ya estábamos trabajando", concluyó.